Con doblete de penal, Ansu Fati salva el empate para el Mónaco

El atacante español Ansu Fati anotó un doblete de penal (45+5' y 56') gracias al que el Mónaco empató 2-2 contra el Niza en el Principado, este domingo en la séptima jornada de Ligue 1.

Los monegascos, en superioridad numérica desde la expulsión del tunecino Ali Abdi (34), se vieron con un 0-2 en contra tras un doblete del marroquí Sofiane Diop (29', 42' de penal).

Con los dos goles de este domingo, Ansu Fati suma ya seis en cinco encuentros con el Mónaco, que es 5º, con 13 puntos.

El Niza (12º, 8 puntos) encadena ya cinco partidos entre todas las competiciones sin victoria (3 derrotas, 2 empates).

