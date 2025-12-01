Con doblete de Vardy, Cremonese se impuso 3-1 en Bolonia

El Bolonia cayó este lunes en su cancha 3-1 contra el Cremonese, que disfrutó del primer doblete en Serie A del inglés Jamie Vardy, durante el cierre de la 13ª jornada de campeonato italiano.

Luego de nueve partidos consecutivos sin perder y de tres victorias seguidas, el Bolonia concedió la primera derrota de la temporada en su cancha.

El argentino Martín Payero abrió el marcador para los visitantes (31'), antes de que Vardy, legendario atacante del Leicester campeón de la Premier League en 2016, anotase un doblete (34', 50').

Entre medias, el Bolonia descontó con un penal convertido por Riccardo Orsolini (45+3').

Luego de tres derrotas consecutivas, el Cremonese frena la sangría y se sitúa 11º con 17 puntos, mientras que el Bolonia dejó escapar la ocasión de engancharse al grupo de aspirantes al Scudetto y se mantiene 6º con 24 unidades, a cuatro de los colíderes Milan y Nápoles.

