Con doblete Guerrero, Alianza Lima goleó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi

Con doblete del histórico goleador Paolo Guerrero, Alianza Lima goleó este sábado 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi, en un intenso partido amistoso disputado en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima

Ante más de 29.000 espectadores, Guerrero, figura del equipo blanquiazul de 42 años, anotó a los 30 y 36 minutos, y luego Luis Ramos selló la goleada al 72

"Fue muy importante el partido, independientemente de que esté Leo (Messi), que ya sabemos que es uno de los jugadores mejores del mundo, del otro lado. Estoy muy feliz por el resultado, el grupo se fortalece aún más", dijo a la prensa Guerrero tras el encuentro

Alianza llegaba golpeado al partido luego de conocerse esta semana una denuncia por abuso sexual contra una joven argentina que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, tres de sus principales jugadores, quienes han negado la acusación

-Doblete del depredador-

Inter arrancó la tarde con pinceladas de calidad a cargo de Messi y de su compatriota y también campeón del mundo, Rodrigo De Paul, una sociedad a la que se sumó luego el delantero uruguayo Luis Suárez, que este sábado cumplió 39 años

Sin embargo, en uno de los ataques de Alianza, Guerrero ganó un rebote del portero Dayne St. Clair en el área chica y abrió el marcador con un cabezazo

Seis minutos después, el veterano delantero volvió a depredar en el área tras un pase quirúrgico del ariete Jesús Castillo, y con un disparo esquinado amplió la ventaja

En el segundo tiempo, con dos goles abajo y ya sin Guerrero en cancha, Messi y Suárez se encargaron de liderar los ataques del Inter, pero se encontraron con una sólida defensa aliancista o con poca puntería

A los 62 minutos, Mascherano sacó a Messi, Suárez y De Paul, su tridente estelar, para fortalecer el mediocampo, pero 10 minutos después fue Ramos el que acabó con sus planes

Con fuerte remate de derecha, el delantero que ingresó en el segundo tiempo selló el 3-0 definitivo para Alianza e hizo delirar a los hinchas

-Inter sigue su gira-

En su segunda presencia en Sudamérica, el equipo liderado por Messi arribó a la capital peruana con un plantel plagado de caras nuevas

El partido forma parte de la preparación de Las Garzas para la temporada 2026, en la que buscará revalidar el título de campeón de la Major League Soccer (MLS) y conseguir su primer título continental en la Concachampions

El Inter continuará su pretemporada con un encuentro en Medellín ante Atlético Nacional y luego en Guayaquil frente al Barcelona de Ecuador, el 7 de febrero

El equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano cerrará su gira en Puerto Rico, donde enfrentará al ecuatoriano Independiente del Valle en Puerto Rico

Alineaciones:

Alianza Lima: Guillermo Viscarra - Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal - Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Gaspar Gentile - Erick Castillo, Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede

Inter Miami: Dayne St. Clair - Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen - Sergio Reguilón (Facundo Mura, 14), Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia - Lionel Messi, Mateo Sivetti y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano