Con dolor y orgullo los cubanos rinden tributo a los 32 militares muertos en Venezuela

"No queremos guerra", pero tampoco "nos vamos a rendir": en medio del dolor y del fervor patriótico, miles de cubanos respondieron a las amenazas del presidente Donald Trump en el tributo nacional de los 32 militares muertos en Venezuela durante la captura del presidente depuesto, Nicolás Maduro.

Después de una ceremonia de homenaje en el aeropuerto internacional de La Habana en presencia del líder Raúl Castro, de 94 años, y del presidente, Miguel Díaz-Canel, las cenizas de los militares fueron trasladadas hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

A este lugar, muy cerca de la emblemática Plaza de la Revolución, corazón político del país, fueron convocados los cubanos para rendir tributo póstumo a los difuntos.

Miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y trabajadores civiles, organizados en una larga fila, encabezaron las muestras de respeto a las víctimas mediante saludos militares, al pasar frente a las urnas cubiertas con la bandera cubana, junto a condecoraciones y fotografías.

"Es un momento muy triste estar aquí recibiendo a nuestros compañeros, pero a la vez sentimos mucho orgullo porque sabemos que defendieron su posición hasta la muerte", declaró a la AFP la teniente coronel Magalys Leal (55).

- Trump está "psiquiátrico" -

Para llegar al ministerio algunos desafiaron la lluvia y los problemas de transporte derivados de una severa crisis económica.

Algunos lloraban o sostenían la bandera nacional contra su pecho, otros acudieron con flores.

A bordo de vehículos militares, las 32 urnas recorrieron los 12 km que separan el aeropuerto del ministerio. A ambos lados de la vía, miles de cubanos aplaudieron el paso de la caravana.

"Trump está medio psiquiátrico" y "no merece estar ni en el poder", opinó el cocinero Fernando Mora (53).

En el aeropuerto, el ministro del Interior, general Lázaro Alberto Álvarez, dijo que Cuba recibía a los militares como "héroes". "Son una lección para los que vacilan y una advertencia para los que amenazan", agregó.

Los 32 militares fallecieron el 3 de enero durante el ataque y captura en Venezuela Maduro por fuerzas estadounidenses. El tributo en su honor concluirá el viernes con una marcha frente a la embajada de Estados Unidos.

"No hay miedo. Nuestro comandante nos enseñó a no tener miedo", y, además, los estadounidenses "no pueden con nosotros", alardeó Caridad Travieso, refiriéndose al padre de la revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016).

El 80% de los cubanos ha pasado toda su vida bajo el embargo que Washington aplica a la isla desde 1962. Además, durante más de seis décadas han enfrentado toda clase de amenazas y fuertes momentos de tensión con su poderoso vecino.

-"No queremos guerra"-

"No queremos guerra", aseguró Magalys Leal. Sin embargo, "nuestro mensaje es que defenderemos esta patria hasta las últimas consecuencias", añadió.

Preguntado si los cubanos estarían dispuestos a negociar con Trump, quien instó a La Habana a llegar a un acuerdo con Washington antes de que fuera "demasiado tarde", el primer teniente de las fuerzas revolucionarias Harold Jesús García se mostró escéptico.

"Podemos dialogar", pero "no va a haber ningún ajuste (solución)" mientras Estados Unidos mantenga su postura hacia Cuba.

Alejandra González (31) llegó al tributo enfundada en una camiseta con la imagen de la bandera cubana. Trump "podrá amenazar, pero creo que entrar a Cuba nunca podrá".

La joven subrayó que "un cubano que se respete tiene que dar la vida por su país".