Con el Arsenal en la mira, Rosenior planea una larga estancia en el Chelsea

El nuevo técnico del Chelsea, Liam Rosenior, dijo este lunes que le encantaría permanecer en el club inglés durante seis años o más, mientras se prepara para una semifinal de la Copa de la Liga de alto voltaje contra el Arsenal (ida el miércoles a las 20H00 GMT).

El entrenador inglés, que la semana pasada cambió Estrasburgo por Stamford Bridge, dirigió su primer partido el sábado: una victoria 5-1 en la FA Cup ante el Charlton.

Pero el miércoles afronta un desafío de otro calibre cuando se mida al líder de la Premier League, el Arsenal, en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga.

"Me encantaría estar aquí seis años y más", dijo en la rueda de prensa previa al cotejo con los Gunners. "Estaría aquí el mayor tiempo posible, pero soy consciente de que, para que eso suceda, tengo que ganar. Es así de simple".

Rosenior reemplazó la semana pasada al italiano Enzo Maresca, quien se convirtió en el cuarto técnico permanente en dejar el Chelsea desde que el consorcio BlueCo, respaldado por capital estadounidense, tomó el control del equipo en mayo de 2022.

Maresca ganó la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes en su única temporada completa al mando.

- Seguir el ejemplo de Arteta -

Rosenior, que firmó un contrato por seis años y medio con el conjunto londinense, dijo que le gustaría que se le diera tiempo, como lo ha tenido Mikel Arteta en el Arsenal.

Pero el adiestrador de 41 años sabe que debe empezar con buen pie en un club que se ha hecho conocido por contratar y despedir a sus entrenadores.

"Entiendo que cada club tiene un proyecto diferente. Esta palabra, proyecto, se usa mucho ahora en el fútbol. Pero la idea en cualquier proyecto es que intentas ganar cada partido que juegas", afirmó.

Rosenior consideró que el Chelsea era lo suficientemente fuerte como para dejar huella esta temporada.

"Tengo ideas sobre cómo quiero que el equipo sea dentro de un año, dos años, tres años", apuntó. "Creo que ahora tengo suficientes recursos y suficientes herramientas conmigo... Se lo he dejado claro a los jugadores. Vamos a darlo todo el miércoles".

A Rosenior le preguntaron si el choque en Stamford Bridge sería uno de los partidos más importantes de su breve carrera como entrenador, que incluyó una etapa en el Hull, de la segunda división inglesa, antes de su paso por el Estrasburgo francés.

"No lo veo así", dijo. "Cada sesión que dirijo, cada reunión que mantengo, cada partido que jugamos es lo más importante. Vivo en el presente. Así que es el partido más importante porque es el siguiente", señaló.

El Newcastle se enfrentará al Manchester City en la otra semifinal de la Copa de la Liga (ida el martes a las 20H00 GMT), cuya final se disputará en Wembley el 22 de marzo.