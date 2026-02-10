Con el Barça en el horizonte, el Real Madrid femenino reta al Paris FC en Champions

El Real Madrid se juega su futuro en la Liga de Campeones de Europa femenina ante un rival de prestigio, el Paris FC, con la ida en la capital francesa el miércoles y la silueta del FC Barcelona perfilada en el horizonte de los cuartos esperando al ganador de esa eliminatoria.

El estadio de Charléty será escenario de un duelo de resultado incierto entre dos equipos que empataron a un gol en la fase regular en Madrid. La centrocampista escocesa Caroline Weir marcó entonces para el equipo de Pau Quesada, que terminó en séptima posición la fase regular.

El joven equipo de la familia Arnault, que controla el conglomerado de lujo LVMH, figura esta temporada entre los doce mejores cuadros femeninos de Europa, algo de lo que no pueden presumir sus vecinas del Paris Saint-Germain femenino.

"Estamos entre los ocho equipos aún en liza en todas las competiciones europeas y nacionales, junto a instituciones como Barcelona, Lyon, Bayern Munich o Chelsea", dijo a la AFP la directora deportiva del club parisino, Gaëtane Thiney.

Y el Paris FC no conoce la derrota ante el Real Madrid de la estrella colombiana Linda Caicedo, al que ya batió hace dos años (2-1/1-0) en fase de grupos.

El otro equipo español que busca el pase a cuartos, el Atlético de Madrid, tampoco lo tendrá fácil el jueves ante un Manchester United que ya ganó a las rojiblancas en la primera fase (1-0) en España.

El Atlético aspira a meterse entre las ocho mejores del continente e igualar así su hito de la temporada 2019-2020.

En las otras dos eliminatorias, el vigente campeón de la Women's Champions League, el Arsenal, es favorito ante el Lovaina belga.

Juventus de Turín y Wolfsburgo completan la ronda de acceso a cuartos, donde esperan, además del Barça de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, vigente subcampeón, otros grandes del fútbol femenino como el Chelsea, el Lyon o el Bayern.

Los juegos de vuelta se disputarán la próxima semana.

Se avecinan, pues, unos duelos de octavos y de cuartos de altura que confirman el aumento del interés en la competición, que esta campaña estrenó un formato similar al de los hombres, aunque con una liga de 18 equipos (seis partidos jugados por cada club).

"Lo que hemos visto hasta ahora esta temporada es exactamente lo que esperábamos: dinamismo, imprevisibilidad, remontadas, debutantes que dejan huella y enfrentamientos de alto nivel entre grandes equipos", se congratuló Nadine Kessler, directora de fútbol femenino de la UEFA.

- Programa de los partidos de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa femenina:

Miércoles:

(17H45 GMT) OH Leuven - Arsenal

(20H00 GMT) Paris FC - Real Madrid

Jueves:

(17H45 GMT) Wolfsburgo - Juventus

(20H00 GMT) Atlético de Madrid - Manchester United

Partidos de vuelta:

Miércoles 18 de febrero:

(17h45 GMT) Real Madrid - Paris FC

(20h00 GMT) Arsenal - OH Leuven

Jueves 19 de febrero

(17h45 GMT) Juventus - Wolfsburgo

(20h00 GMT) Manchester United - Atlético de Madrid