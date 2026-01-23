Con el control de los dólares del petróleo, Estados Unidos presiona a Irak por la influencia iraní

Por Maha El Dahan, Timour Azhari y Humeyra Pamuk

DUBAI/WASHINGTON, 23 ene (Reuters) - Washington amenazó a altos cargos políticos iraquíes con imponer sanciones contra el Estado iraquí, incluido, potencialmente, su suministro de ingresos procedentes del petróleo a través del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en caso de que grupos armados respaldados por Irán formen parte del próximo Gobierno, informaron cuatro fuentes a Reuters

La advertencia es el ejemplo más crudo hasta ahora de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar la influencia de los grupos vinculados a Irán en Irak, que por largo tiempo ha mantenido un difícil equilibrio entre sus dos aliados más cercanos, Washington y Teherán

La advertencia estadounidense fue lanzada en repetidas ocasiones en los últimos dos meses por el encargado de negocios de Estados Unidos en Bagdad, Joshua Harris, en conversaciones con funcionarios iraquíes e influyentes líderes chiíes, incluidos algunos jefes de grupos vinculados a Irán a través de intermediarios, según tres funcionarios iraquíes y una fuente familiarizada con el asunto que habló con Reuters para este reportaje

Harris y la embajada no respondieron a las peticiones de comentarios. Las fuentes solicitaron el anonimato para hablar de discusiones privadas

Desde que asumió el cargo hace un año, Trump ha actuado para debilitar al gobierno iraní, incluso a través de su vecino Irak

Irán considera a Irak vital para mantener su economía a flote en medio de las sanciones, y desde hace tiempo utiliza el sistema bancario de Bagdad para eludir las restricciones, según han declarado funcionarios estadounidenses e iraquíes

Las sucesivas administraciones estadounidenses han intentado cortar el flujo de dólares, imponiendo sanciones a más de una decena de bancos iraquíes en los últimos años. Nunca ha restringido los flujos de dólares de la Reserva Federal de Nueva York al Banco Central de Irak

"Estados Unidos apoya la soberanía iraquí y la de todos los países de la región. Eso no deja absolutamente ningún papel a las milicias respaldadas por Irán que persiguen intereses malignos, causan división sectaria y propagan el terrorismo por toda la región", dijo a Reuters un portavoz del Departamento de Estado estadounidense, en respuesta a una petición de comentarios

El portavoz no respondió a las preguntas de Reuters sobre las amenazas de sanción

Trump, que bombardeó el programa nuclear iraní en junio, amenazó de nuevo con intervenir militarmente en el país durante las protestas de la semana pasada

La oficina del primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, el Banco Central de Irak y la misión de Irán en las Naciones Unidas no respondieron a las solicitudes de comentarios. (Reporte de Maha El Dahan, Timour Azhari y Humeyra Pamuk; información adicional de Ahmed Rasheed; Editado en Español por Ricardo Figueroa)