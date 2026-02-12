Con el regreso del mejor Dembélé, el PSG aspira a dar el golpe en la Ligue 1

El mejor Ousmane Dembélé está de vuelta. El Balón de Oro 2025, liberado de los problemas físicos que le afectaron a comienzos de temporada, está en gran forma y su equipo, el Paris Saint-Germain, quiere aprovecharlo para sentenciar cuanto antes la Ligue 1.

Apenas iniciada la temporada, el imprevisible extremo sufrió en septiembre una primera lesión muscular que le dejó KO durante mes y medio y cuando reapareció, antes de poder tener ritmo, volvió a tener problemas que ya no le dejaron jugar con regularidad en el tramo final de 2025.

Jugó unos minutos en la final de la Copa Intercontinental contra Flamengo, a mediados de diciembre, pero fuera de forma y no fue decisivo. Incluso falló un penal en la tanda decisiva, aunque el título se lo acabó llevando el PSG.

Tras el parón navideño ha vuelto a brillar: marcó en la Supercopa francesa que el PSG ganó al Marsella en los penales, ayudó a su equipo a clasificarse para los play offs de acceso a los octavos de la Champions y ha participado en los últimos cinco partidos de Ligue 1, saldados con otras tantas victorias para los capitalinos.

- Cinco goles en últimos cinco partidos -

En ellos, Dembélé anotó cinco goles y dio dos asistencias.

Especialmente destacadas fueron las actuaciones frente a dos equipos punteros, Lille y Marsella (el pasado fin de semana) en los que anotó sendos dobletes.

Pese a su irregularidad por las lesiones, Dembélé ya suma 10 goles y 7 asistencias en 23 partidos que ha disputado este curso, unas cifras nada desdeñables pero aún lejanas de los 35 goles y 16 asistencias que logró el curso pasado y que le valieron ser el Balón de Oro.

"Cada vez que está al 100% es muy regular; el problema es que ha tenido lesiones esta temporada. Cada vez que fue titular, ha jugado muy bien, ha demostrado que es un jugador diferencial y estamos contentos cuando podemos aprovecharlo", destacó Luis Enrique de su jugador en la previa a la goleada 5-0 contra el Marsella el fin de semana.

La vuelta de la mejor versión de Dembélé se produce además en el momento clave de la temporada, cuando el PSG va a jugarse los títulos más importantes.

- Marsella en crisis... otra vez -

Solo el sorprendente Lens parece en condiciones de disputarle el título al PSG. Separados por solo dos puntos, el líder visitará el viernes al Rennes (6º), mientras que los norteños jugarán el sábado en la capital, pero frente a un Paris FC (15º) que necesita sumar puntos para escapar de la zona baja.

El Lyon (3º a 9 puntos del PSG) recibirá al Niza (14º) el domingo, mientras que el Marsella, inmerso en una enésima crisis tras el despido de su entrenador Roberto de Zerbi, jugará el sábado contra el Estrasburgo (7º).

Aunque el PSG tiene otra fecha marcada en el calendario la próxima semana, cuando afronte la ida del play off de acceso a los octavos de la Champions contra el Mónaco... con Barcelona o Chelsea como posibles rivales en el camino europeo.

De los resultados del equipo y del rendimiento de Dembélé pueden depender el éxito en las negociaciones para prolongar el contrato del exjugador del Barcelona, que acaba en 2028.