Con el respaldo del cine español miles de personas se manifiestan en San Sebastián a favor de los palestinos

Con el apoyo de figuras del cine español, miles de personas se manifestaron este miércoles por la tarde en San Sebastián en pleno festival de cine, en solidaridad con los palestinos y contra la operación militar de Israel en Gaza.

La manifestación partió del Teatro Victoria Eugenia, donde acababa de exhibirse la película "The Voice of Hind Rajab", sobre una niña palestina muerta por el Ejército israelí, y el equipo del film se puso al frente del cortejo.

Con gritos de "No es una guerra, es un genocidio" o "Israel boicot, Palestina libre", la marcha pasó ante el Kursaal, principal escenario del festival que concluye el sábado.

El ministro de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez, Ernest Urtasun, el propio director del certamen, José Luis Rebordinos, y artistas vascos, como el director Julio Medem y el cantante Fermín Muguruza (Kortatu), asistieron a la protesta.

No estuvieron, pero suscribieron su apoyo, figuras del cine español como Pedro Almodóvar, Javier Bardem y Penélope Cruz.

"No nos van a hacer ni caso, pero que sepan que estamos con el pueblo palestino", dijo a la AFP María Nieves Pérez, una jubilada de 83 años, que estimó que el festival era una buena plataforma para que se supiera de la protesta.

Se trata de la tercera manifestación pro-palestina desde que el viernes se inició el festival, y varios actores han lucido pins de protesta con el lema "Stop genocidio", pero en ningún caso las protestas han puesto en peligro el certamen, como sí ocurrió en la Vuelta ciclista a España, que no pudo acabar normalmente en Madrid el 14 de septiembre.

En este caso, las protestas iban dirigidas a la presencia del equipo Israel Premier-Tech.

al/pb