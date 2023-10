BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--oct. 27, 2023--

¡Desempolven su bola (de béisbol) de cristal! Durante esta Serie Mundial, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) invita a los fans a disfrutar de la acción de varias maneras:

El sorteo “What’s Next?” de El Un carrier invita a los fans a textear sus pronósticos de marcador y ganador durante cada juego de la Serie Mundial, presentado por Capital One, para la oportunidad de ganar entradas a la temporada regular y a la Serie Mundial en 2024. Las cámaras de práctica de bateo, dron y árbitro 5G de T Mobile da a los fans en casa un asiento en primera fila para que vean toda la acción de la Serie Mundial (Graphic: Business Wire)

“El Un‑carrier busca constantemente maneras de mejorar para dar a los fans y clientes aún más de lo que les encanta”, comentó Mike Katz, presidente de Mercadeo, Estrategia y Productos de T‑Mobile. “Ya sea dándole a la gente más formas de apreciar el béisbol durante el espectáculo más grande de la temporada u ofreciendo a los clientes más beneficios con nuestros planes, lo que más queremos es que las personas tengan la mejor experiencia posible, una que no puedan vivir en ninguna otra parte”.

Explicación del sorteo “¿Cuál es tu pronóstico?”.

Inspirado en el plan Go5G Next de El Un‑carrier, en el que los clientes están listos para un upgrade todos los años, el sorteo What’s Next? comienza el vienes, 27 de octubre en el Juego 1 de la Serie Mundial, y durará hasta que termine la serie. Para cada juego, los fans pueden textear “PREDICT” al 595959 con su pronóstico de marcador final y el equipo ganador antes de que termine la segunda entrada para tener la oportunidad de ser una de las 500 personas que ganarán dos entradas a un juego de la temporada regular de 2024. Además, un afortunado ganador obtendrá dos entradas y un viaje a un juego de la Serie Mundial de 2024. Para más información, visita t-mobile.com/Beisbol.

Regresa la práctica de bateo 5G de T‑Mobile.

Tras casi un millón de vistas en el Home Run Derby de 2023, la práctica de bateo 5G de T‑Mobile regresará para el Juego 3 de El Clásico de Otoño con los coconductores Albert Pujols y Lauren Gardner y el reportero de campo Willy Adames, salvo que esta vez las transmisiones de las cámaras 5G se conectarán a dos cámaras superlentas. Colocadas dentro de la jaula de bateo a ambos costados del bateador, las cámaras 5G de T‑Mobile mostrarán a los fans video en vivo de la acción desde la perspectiva de los jugadores a una asombrosa velocidad de 500 cuadros por segundo. Los fans podrán sintonizarlo en vivo a las 3 p.m. PT (hora del Pacífico)/6 p.m. ET (hora del Este) el lunes, 30 de octubre en los canales de YouTube, Facebook y X de la MLB.

Las cámaras de dron y árbitro hacen su debut en la Serie Mundial.

Planeando sobre el estadio por primera vez durante la acción en vivo de los juegos de la Serie Mundial, la cámara de dron de FOX Sports presentada por T‑Mobile ofrecerá a los fans imágenes aéreas del juego y del estadio. La cámara de dron se presentará en la transmisión de FOX Sports durante cada juego de la Serie Mundial y proyectará vistas únicas de todo lo que ocurra, desde los fans presentes en el estadio hasta seguir a los jugadores que corran por las bases al anotar un jonrón.

Otra que hará su debut en la Serie Mundial es la cámara de árbitro de FOX Sports presentada por T‑Mobile, que hasta la fecha solo se ha visto en juegos de la temporada regular y postemporada de la MLB. Esta innovadora tecnología se diseñó para el árbitro de plato y ofrece a los fans vistas sin precedentes de lanzamientos, swings y hits, lo que inyecta al juego una perspectiva novedosa y emocionante.

Mejoramos la experiencia del upgrade.

Go5G Next es el único plan en servicio móvil que garantiza que los clientes, incluidos los clientes comerciales, estén listos para hacer un upgrade todos los años y que los clientes nuevos y existentes siempre obtengan las mismas grandes ofertas en smartphones. Además, los clientes de Go5G Next tienen ventajas en los beneficios que reciben, como Apple TV+ por cuenta nuestra, Netflix por cuenta nuestra, wifi gratis en vuelos, datos internacionales de alta velocidad gratis, T-Mobile Tuesdays y más, todo esto además del servicio móvil de la red 5G líder del país. ¡Así de simple! Beneficios extra equivalentes a $270 cada mes para dos o más líneas, solo por ser cliente de T‑Mobile.

Para más información sobre Go5G Next, visita es.t-mobile.com/GoVePorque. Los negocios pueden conocer más sobre Go5G Business Next en es.t-mobile.com/Go5GBusiness.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

NO REQ. COMPRA. Solo residentes mayores de 18 años de los 50 estados de EE. UU., DC, PR y USVI. Comienza el 27 de octubre y finaliza con el primer lanzamiento, 3. a entrada del partido final de la Serie Mundial 2023. 7 Períodos de desafío. Los primeros 500 por Período de desafío que tengan la Predicción correcta ganarán el Premio del desafío. La primera Predicción cumple el papel de 1 Participación en el Sorteo. Podrían cobrarse cargos por mensajes y datos.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile y Metro by T‑Mobile. Más información en: https://es.t-mobile.com.

