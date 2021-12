Con emoción, Penélope Cruz agradece homenaje del MoMA

NUEVA YORK (AP) — Penélope Cruz recordó durante un homenaje a su carrera en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) la tienda de cintas de Betamax que abrió en su barrio, en un suburbio de Madrid, que le hizo descubrir el cine cuando era niña.

Fue allí donde alquiló todas las películas que el cineasta Pedro Almodóvar había dirigido.

“Las vi y lloré y reí y aprendí”, dijo Cruz en inglés ante una audiencia de actores, cantantes y artistas que se reunieron en el museo el martes por la noche para celebrar a la actriz española.

“Yo no estaría aquí esta noche, siendo homenajeada por el MoMa, si no hubiera tenido el privilegio de trabajar con directores brillantes que me han inspirado, enseñado, ayudado a crecer, como artista y como persona”, expresó Cruz, ataviado en un largo vestido rojo de Chanel. “Les quiero dar las gracias a todos esta noche, y especialmente a mi Pedro”.

El reconocimiento a la ganadora de un Oscar llega justo una década después de que el MoMA rindiera el mismo homenaje a Almodóvar, quien la ha dirigido en películas como “Volver”, “Los abrazos rotos” y “Madres paralelas”, entre otras. Esta última, que el lunes recibió dos nominaciones a los Globos de Oro, se estrena en Estados Unidos el 24 de diciembre.

Un momento emocionante de la noche fue cuando el maestro manchego del cine le mandó un mensaje por video a Cruz, felicitándola por el reconocimiento.

Almodóvar recordó en el video un diálogo con la actriz que tuvieron cuando promocionaban “Todo sobre mi madre” (1999).

“Me dijiste que cuando yo fuera mayor cuidarías de mí. Todavía no soy lo suficientemente mayor, pero espero que cumplas con tu palabra”, dijo ante las risas del público. “Cuando sea un viejecito espero que vengas y te conviertas, en este caso, en mi madre. Sería un reflejo de todas las madres que has hecho conmigo a lo largo de estas siete películas”.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin y la cantante española Rosalía, además de actrices como Anne Hathaway, Rebecca Hall, Diane Kruger y el diseñador de moda Zac Posen, no se perdieron la cita.

“La adoro, estoy muy contenta de estar aquí para celebrar hoy a Penélope,” dijo Rosalía durante la alfombra roja celebrada antes del banquete. "Para mí es una gran referencia, una gran inspiración”.

La cantante incluso cantó un poco de “A tu vera” en el discurso que dio posteriormente, durante la cena. Es la misma canción que Rosalía interpreta en “Dolor y gloria”, otra película de Almodóvar en la que actúa Cruz.

“¡Te quiero!”, gritó Cruz desde su mesa cuando Rosalía terminó de hablar.

Cuando el MoMa anunció su homenaje a la actriz en octubre, dijo que esta “ha maravillado al público” y que su papel en “Madres paralelas” la ha cimentado como “una artista de importancia global”. En septiembre, Cruz fue galardonada en el Festival de Cine de Venecia como mejor actriz por su trabajo en la película.

El MoMA destacó que Cruz es la primera actriz española en haber ganado un Premio de la Academia. El galardón, a mejor actriz de reparto, lo recibió en 2009 por su papel en la película de Woody Allen “Vicky Cristina Barcelona”, en la que actuó con su marido Javier Bardem.

En la gala se esperaba recaudar fondos para el Departamento de Cine del museo, dueño de un patrimonio de 30.000 películas y 1,5 millones de fotografías. El evento está patrocinado por Chanel, la marca de moda de la que Cruz es embajadora desde el 2018.

El año pasado, en una gala virtual debido a la pandemia del COVID-19, el homenajeado fue al actor estadounidense George Clooney.