Con fallo sobre aranceles, la Corte Suprema reafirma su poder para controlar a Trump

Por Andrew Chung

WASHINGTON, 21 feb (Reuters) - Después de alinearse con el presidente Donald Trump en docenas de casos durante el último año, lo que le permitió aumentar su poder y transformar las políticas estadounidenses en materia de inmigración, servicio militar, empleo federal y otros ámbitos, la Corte Suprema de Estados Unidos finalmente llegó a su límite.

El viernes, el tribunal dio un vuelco ‌a una de las principales prioridades de Trump en su segundo mandato ‌como presidente, al decidir ⁠en una sentencia trascendental que la imposición de aranceles globales generalizados a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos excedía sus poderes según la ley federal.

La sentencia, redactada por el conservador presidente de la Corte Suprema, John Roberts, no vaciló en su alcance ni en sus efectos, ni dejó para otro día las cuestiones sobre la legalidad de los aranceles. Los anuló sin vacilar, sin mencionar las consecuencias para los reembolsos, los acuerdos comerciales o el propio presidente ​republicano.

"COBERTURA LEGAL"

Al hacerlo, ⁠el tribunal también redijo su papel como ⁠control de los demás poderes del Estado, incluido el presidente, tras un año en el que numerosos críticos y juristas habían expresado cada vez más sus dudas.

"El tribunal ha demostrado que no necesariamente proporcionará cobertura legal a todos los puntos del programa ​de Trump", dijo Peter Shane, experto en derecho constitucional y presidencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Los jueces, en una decisión de 6 a 3, confirmaron el fallo de un tribunal inferior de que el uso por parte ‌de Trump de una ley de 1977 denominada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no le otorgaba el poder que ​él reclamaba para imponer aranceles, algo que ningún presidente había intentado hacer anteriormente en virtud de dicha ley.

En términos inequívocos, ​Roberts escribió en el fallo que el argumento de Trump de que una frase concreta del texto de la ley le otorgaba la facultad de imponer aranceles era erróneo.

"Nuestra tarea hoy es decidir únicamente si la facultad de 'regular (...) la importación', otorgada al presidente en la IEEPA, incluye la facultad de imponer aranceles. No es así", escribió Roberts.

"La decisión demuestra que la Corte Suprema se toma en serio la supervisión del alcance de los poderes delegados al presidente por el Congreso", dijo Jonathan Adler, profesor de la Facultad de Derecho William & Mary de Virginia.

"El presidente no puede simplemente verter vino nuevo en botellas viejas", añadió Adler. "Si hay problemas que las leyes actuales no abordan, el presidente debe pedir al Congreso una cosecha más nueva".

El tribunal tiene una mayoría conservadora de 6 a 3, pero la sentencia no se dividió según criterios ideológicos. Roberts y los jueces conservadores Neil Gorsuch ​y Amy Coney Barrett, ambos nombrados por Trump en su primer mandato, se unieron a los tres miembros liberales del tribunal para rechazar sus aranceles. Otros tres jueces conservadores discreparon.

Trump no se anduvo con rodeos en su réplica, calificando la decisión en términos extraordinariamente personales y reservando su ira especial para los jueces nombrados por los republicanos, incluidos los suyos propios, que fallaron en su contra, llamándolos "tontos" y "perros falderos" de ⁠los demócratas.

"Son muy antipatriotas y desleales a nuestra Constitución", dijo Trump a periodistas, y añadió: "En mi opinión, el tribunal se ha dejado influir por intereses extranjeros".

"SOLICITUDES DE EMERGENCIA"

Durante la mayor parte de 2025, la Corte Suprema se puso del lado de Trump en caso tras caso, aceptando sus solicitudes de emergencia para levantar las órdenes de ‌los jueces de tribunales inferiores que bloqueaban algunas de sus políticas más audaces, mientras se desarrollaban los litigios que las impugnaban.

Esas acciones en la denominada lista de casos de emergencia del tribunal suelen tramitarse sin extensas sesiones informativas ni alegatos orales, en contraste con el trabajo habitual del tribunal, en el que los casos se evalúan durante meses antes de que se dicte una sentencia definitiva. El caso de los aranceles se debatió en noviembre.

Actuando en 28 casos con carácter de urgencia, el tribunal ha utilizado múltiples vías legales para fallar a favor de Trump en 24 de ellos durante su segundo mandato, mientras que otro fue declarado irrelevante.

Las decisiones le permitieron despedir a empleados federales, tomar el control de agencias independientes, prohibir a las personas transgénero el acceso al Ejército y deportar a migrantes a países con los que no tienen vínculos, entre otras medidas.

Esas victorias de Trump siguieron a una sentencia histórica en 2024, también redactada por Roberts, que le concedía una amplia inmunidad frente a la persecución penal por los cargos de subversión electoral de 2020.

Esa decisión, y las repetidas victorias de Trump desde entonces, suscitaron dudas entre numerosos críticos y observadores judiciales sobre la ‌independencia del máximo órgano judicial de Estados Unidos y su disposición a enfrentarse a un presidente que empuja agresivamente los límites de su poder y es propenso a atacar verbalmente a los jueces que se interponen en su camino.

Trump, por ejemplo, pidió el año pasado la ⁠destitución de un juez que falló en su contra en un importante asunto de deportación, calificándolo, entre otras cosas, de "lunático de la izquierda radical", un arrebato que provocó la reprimenda de Roberts.

Al mismo tiempo, desde el comienzo de su segundo mandato, han surgido dudas sobre ‌si la administración de Trump ha desafiado órdenes desfavorables del poder judicial federal, lo que podría provocar una crisis constitucional.

Las decisiones a favor de Trump frustraron a los liberales del tribunal. La jueza Ketanji Brown Jackson incluso observó ⁠en una opinión que "esta administración siempre gana".

Aun así, algunos expertos habían instado a la paciencia, señalando que la reciente permisividad del tribunal hacia Trump podría cambiar una vez que se resolviera la legalidad ⁠de una política importante tras una amplia deliberación. Eso ocurrió el viernes.

Las decisiones del expediente de emergencia "nunca fueron prueba de que el tribunal fuera particularmente comprensivo o solícito con la administración Trump", dijo Adler. "Este caso, por otro lado, es la primera vez que el tribunal ha considerado una de las iniciativas políticas de la administración Trump en cuanto al fondo".

El tribunal tiene previsto escuchar los argumentos el 1 de abril sobre la legalidad de otra controvertida política de Trump, su directiva para restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, en otro caso que podría provocar la oposición de los jueces.

"PÉRDIDAS ANTERIORES"

Durante el primer mandato de Trump como presidente, el tribunal le infligió algunas derrotas significativas en casos cruciales, entre ellas el bloqueo de sus planes de añadir una pregunta sobre la ciudadanía al cuestionario del censo nacional y poner fin a la protección ‌contra la deportación de los inmigrantes —conocidos como "dreamers"— que entraron ilegalmente en Estados Unidos cuando eran niños.

El profesor de Derecho de la Universidad ​de California en Berkeley, John Yoo, destacó el hecho de que a la sentencia sobre los aranceles se sumaron jueces nombrados tanto por presidentes republicanos como demócratas.

"La decisión desmiente los ataques de la izquierda, que afirma que la Corte Suprema —en particular su mayoría conservadora— se limita a dar el visto bueno a las políticas de la Administración Trump", dijo Yoo, antiguo secretario del juez conservador Clarence Thomas.

Shane señaló que el caso de los aranceles no requería que el tribunal se adentrara en la sensatez de la política de Trump o en la solidez de su discreción, y que puede que no socave el poder de Trump en el futuro.

"La sentencia sugiere que, en cuestiones puramente jurídicas que no ponen ‌al tribunal en la posición de rechazar los motivos de Trump o cuestionar su criterio, hay una mayoría que no aprobará automáticamente sus acciones", dijo Shane. (Reporte de Andrew Chung; edición de Amy Stevens y Will Dunham; Editado en Español por Ricardo Figueroa)