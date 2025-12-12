Con gol de Correa, Tigres vence $1-0$ al Toluca en primera final del Apertura mexicano
En una noche brillante del argentino Ángel Correa, los Tigres pegaron primero este jueves en la final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano al vencer 1-0 al Toluca, que pudo haber salido con más daños de...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
En una noche brillante del argentino Ángel Correa, los Tigres pegaron primero este jueves en la final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano al vencer 1-0 al Toluca, que pudo haber salido con más daños de su visita a un estadio Universitario en ebullición.
Angelito Correa, al minuto 46, hizo el gol con el que los Tigres se ilusionan con ganar su noveno título de liga.
El Toluca, que busca el bicampeonato y su corona número 12, será local en el segundo partido.
La vuelta de esta final se jugará el domingo en el estadio Nemesio Diez, a partir de las 19:00 locales (01:00 GMT del lunes). En caso de empate global se jugaría un tiempo extra de 30 minutos y, si persistiera la igualdad, se definiría por penales.
Más leídas
- 1
Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela
- 2
“Se van familias enteras”: dramático éxodo de misioneros a Brasil para emplearse en el campo por la falta de trabajo
- 3
El defensor de Firmenich criticó la reapertura de la causa por la voladura del comedor de la Policía en 1976
- 4
Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente de mal tiempo al AMBA