Con gol de Solari, Racing elimina a Vélez Sarsfield y avanza a semifinales de Copa Libertadores

Con un gol de Santiago Solari en el cierre del encuentro, Racing Club venció el martes 1-0 a Vélez Sarsfield y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores.

El equipo de Avellaneda trasladó su dominio al marcador con la anotación de Solari a los 82 minutos, que sumada al tanto de Adrián Martínez en la ida le permitió imponerse 2-0 en el marcador global de este duelo entre conjuntos argentinos.

Racing, campeón del torneo en 1967, se enfrentará en la siguiente fase con el vencedor de la eliminatoria entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, que dominan 2-1 los brasileños.

Por el otro lado del cuadro, Liga de Quito se adelantó la semana pasada 2-0 contra Sao Paulo. Mientras, Palmeiras tomó ventaja 2-1 contra River Plate.

Las semifinales de la Libertadores se disputarán entre el 21 y el 29 de octubre, mientras la final se realizará el 29 de noviembre en Lima.

En El Cilindro de Buenos Aires, Racing impuso condiciones con 23 tiros totales y obligó al arquero de los visitantes Tomás Marchiori a realizar seis paradas.

Al igual que ocurrió en el encuentro de ida disputado en la cancha de Vélez, la revancha sólo contó con la presencia de hinchas locales, ya que ambos clubes acordaron no permitir la presencia de aficiones visitantes con el fin de evitar eventuales enfrentamientos.

El asedio de la Academia, vigente campeón de la Copa Sudamericana, tuvo premio a ocho minutos del final con un centro del lateral Gabriel Rojas, que Solari embocó en el área pequeña.

Racing comenzó sus ataques a los 14 minutos con un remate de Agustín Almendra, que provocó la primera intervención de Marchiori.

A los 15, un cabezazo de Franco Pardo a la salida de un córner volvió a poner en aprietos al portero del Fortín.

La única mala noticia para los locales fue la salida por lesión de Juan Nardoni, quien fue reemplazado a los 25 por Bruno Zuculini.

La sustitución de uno de sus principales mediocampistas no amilanó al conjunto dirigido por Gustavo Costas, que amenazó nuevamente después de la media hora con un intento de Solari, que salvó Marchiori.

En el cierre de la etapa inicial, Almendra y Solari confirmaron el dominio de Racing con dos tiros que se fueron desviados por poco.

En el segundo período, Vélez intentó reactivar su línea ofensiva con el ingreso de Manuel Lanzini y Tobías Andrada.

El cuadro conducido por Guillermo Barros Schelotto tuvo una alegría efímera a los 62 minutos cuando un disparo de Imanol Machuca no fue contenido por el portero Facundo Cambeses, quien se recuperó a tiempo y detuvo el balón sobre la línea de gol.

Aunque en primera instancia se señaló gol, la decisión se corrigió tras la revisión del video.

Racing inquietó a los 77 con un cabezazo de Santiago Sosa al travesaño y cinco minutos después aseguró su clasificación con el tanto de Solari.

Con el resultado en contra, Vélez adelantó sus líneas en el tramo final del compromiso, pero fue incapaz de superar a la defensa de los académicos.