Con gol del Cucho, Betis gana a la Real Sociedad y se mete en puestos de Champions

El Real Betis se colocó provisionalmente en la zona Champions (4º) tras derrotar por 3-1 a la Real Sociedad, con el primer gol marcado por el delantero colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández, este viernes en el primer partido de la quinta jornada de LaLiga.

El equipo andaluz se adelantó en el marcador a los siete minutos con un gol 100% sudamericano: Giovanni Lo Celso armó la jugada y Cucho Hernández perforó la portería vasca con un derechazo desde el interior del área.

Es el segundo gol esta temporada del delantero colombiano de 26 años, que llegó al club andaluz en el último mercado de enero.

La Real Sociedad empató seis minutos después con un tanto de Brais Méndez, pero el equipo entrenado por el chileno Manuel Pellegrini sentenció en la segunda parte, primero aprovechando un autogol del portero realista Remiro (49) y luego con un gol de Pablo Fornals (69).

Con esta victoria, el Real Betis suma 9 puntos y asciende a la cuarta plaza de la clasificación del campeonato español (empatado con Athletic y Getafe), a la espera de lo que hagan sus rivales.

mcd/raa/