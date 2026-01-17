Con golazo de Lautaro, Inter gana 1-0 en Udinese y consolida ventaja en la Serie A

MILÁN (AP) — Lautaro Martínez se abrió paso entre la defensa para anotar el tanto que le dio el sábado al líder Inter de Milán la victoria 1-0 como visitante ante Udinese en la Serie A.

El Inter estará lleno de confianza cuando se reanude la Liga de Campeones tras afianzarse en el liderato doméstico.

Lautaro marcó a los 20 minutos el gol que marcó la diferencia. El delantero argentino totaliza 11 tantos para liderar la tabla de cañoneros del fútbol italiano.

Los Nerazzurri se alejaron seis puntos de sus perseguidores inmediatos: el AC Milan y el campeón defensor Napoli, que venció 1-0 a Sassuolo.

El Milan será local el domingo ante el modesto Lecce.

La Juventus, cuarta en la tabla, también jugaba más tarde, en el campo de un Cagliari amenazado por el descenso.

El Inter recibirá a Arsenal en la Liga de Campeones el martes. Arsenal encabeza la tabla tras haber ganado sus seis partidos en la fase de liga de la máxima competición de clubes de Europa. El Inter, que ha perdido sus dos últimos encuentros, se encuentra en el sexto lugar.

Con ese partido crucial en el horizonte, Cristian Chivu rotó nuevamente su plantilla el sábado, con Pio Esposito acompañando a Lautaro.

Y esos dos se combinaron para el gol de apertura.

Piotr Sebastian Zielinski jugó un balón filtrado en el área de penal para que Esposito lo pasara de tacón a Lautaro, quien esquivó a tres rivales antes de disparar con el exterior de la zurda al rincón inferior derecho.

Federico Dimarco pensó que había duplicado la ventaja del Inter a los 61 minutos tras otra asistencia de Esposito, pero fue anulado por fuera de juego.

Alto costo

El Napoli puso fin a una racha de tres empates consecutivos, pero podría haber tenido un costo.

Stanislav Lobotka anotó su primer gol en más de tres años, rematando de volea un rebote en el séptimo minuto después de que rival Arijanet Muric apenas pudo desviar un disparo de Eljif Elmas.

Elmas y su compañero Amir Rrahmani salieron lesionados en la segunda mitad.

La lesión de Rrahmani será más preocupante ya que parecía ser un problema muscular en su muslo izquierdo, mientras que Elmas se sintió mareado después de recibir un golpe en la cabeza.

El Napoli se encuentra peligrosamente cerca de la zona de eliminación en la tabla de la Liga de Campeones y el martes visita a Copenhague.

