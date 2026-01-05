Con goleada 4-0 a Mozambique, Nigeria se mete en cuartos de la CAN

Nigeria, liderada por su dupla Osimhen-Lookman, se clasificó con comodidad a los cuartos de final de la Copa de África 2025 al golear 4-0 a Mozambique este lunes en Fez (Marruecos).

Las Super Águilas se medirán en la siguiente ronda con el ganador del duelo de octavos de final entre Argelia y República Democrática del Congo, que se enfrentan el martes en Rabat.

Bajo una intensa lluvia, Ademola Lookman, mejor jugador africano en 2024, trasladó al marcador la superioridad de Nigeria en el minuto 20 a pase de Akor Adams.

Cinco minutos más tarde, el delantero enmascarado Victor Osimhen, mejor jugador africano de 2023, dobló la renta luego de un pase de Lookman (25').

La temible dupla golpeó de nuevo en el segundo tiempo en jugada iniciada por Lookman y concluida por Osimhen a puerta vacía (48').

Adams, delantero del Sevilla, cerró la goleada con un disparo a pase de Lookman (76').

Con relaciones frías con su club, el Atalanta italiano, después de un traspaso frustrado al Inter de Milán al inicio de temporada, Lookman lleva tres goles y cinco pases de gol en la competición, una clasificación en la que supera al senegalés Sadio Mané (3 asistencias).

Osimhen, gracias a su doblete, suma tres goles.

Argelia, otro equipo con tres victorias en fase de grupos, y la RDC están avisados: las Super Águilas vuelan alto.