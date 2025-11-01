Con goles argentinos, el Atlético de Simeone gana 3-0 al Sevilla de Almeyda

El Atlético de Madrid se llevó la victoria por 3-0 ante el Sevilla este sábado en el Metropolitano, en la 10ª jornada de LaLiga, y alcanza provisionalmente al FC Barcelona en la tabla, que se medirá el domingo al Elche en Montjuic.

Los pupilos de Diego Simeone acabaron por superar a un robusto Sevilla gracias a los tantos de los argentinos Julián Álvarez (64'), de penal, y Thiago Almada (77'), antes de que el francés Antoine Griezmann (90') pusiera el tercero y definitivo.

En la disputa por un balón suelto en el área sevillista, el francés Tanguy Nianzou trató de cazar el esférico, pero dio en la pierna del uruguayo Josema Gímenez.

El árbitro, que no sancionó en un primer momento la acción, revisó la jugada en la pantalla tras ser llamado por los jueces del VAR y acabó pitando penal.

El guardameta Odysseas Vlachodimos adivinó la trayectoria del disparo de 'la Araña', pero no pudo evitar que entrara y Álvarez anotó su séptimo gol en el campeonato doméstico en el minuto 64.

Los pupilos del entrenador argentino Matías Almeyda se lanzaron al ataque y llegaron a crear peligro en la portería del esloveno Jan Oblak. En cambio, un robo propiciado por el también argentino Giuliano Simeone derivó en una incursión por la banda derecha para entregar el esférico a su compatriota Almada, quien perforó la red a bocajarro en el 77.

Al final, Griezmann se unió a la fiesta con un disparo desde el centro ajustado al poste izquierdo para subir el tercer tanto al electrónico. El astro francés logró su gol 200 en LaLiga.

Con este triunfo, el Atlético suma 22 puntos, los mismos que el Barça (3º), y se coloca a cinco del líder Real Madrid, quien jugará este sábado frente al Valencia en el Santiago Bernabéu.

"Muy buen trabajo del equipo. Hemos vuelto a dejar la portería a cero que es muy importante para nosotros. Tenemos que seguir en esta línea", declaró Koke a Movistar+

rsc/dr/dam