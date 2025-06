Con impulso electoral, Milei va por oposición dividida en Argentina

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES, 9 junio (Reuters) - Estimulado por un reciente triunfo electoral, el presidente de derecha Javier Milei buscará superar en octubre el mayor de sus desafíos políticos: vencer en su propio territorio al poderoso peronismo aprovechando sus divisiones internas.

Milei, un "outsider" de la política hasta ser electo diputado en 2021, pretende un mayor respaldo en el Congreso -en el que cuenta actualmente con una acotada minoría- para ahondar sus reformas ultraliberales y ganar más confianza de inversores preocupados porque un retorno del tradicional partido peronista pudiera revertir sus cambios económicos.

Funcionarios del Gobierno, que hasta ahora ha recurrido a decretos y alianzas parlamentarias para que se aprueben sus proyectos, han expresado incluso que derrotar a la centroizquierda peronista hará caer el riesgo país de Argentina.

Para ello, el partido oficialista La Libertad Avanza apunta en los comicios de medio término a derrotar en su bastión histórico -la provincia de Buenos Aires- al peronismo, debilitado por divisiones que podrían favorecer aún más a Milei.

"El presidente ordenó que hay que ganarle a (Axel) Kicillof", dijo a periodistas una fuente del Gobierno bajo condición de anonimato, en alusión al gobernador peronista de Buenos Aires, la inmensa provincia que alberga al 40% de los votantes del país.

Si bien la tarea hubiera asomado imposible pocos años atrás, el plan oficial se ve respaldado por la estabilización de la economía, con una inflación que pasaría del 118% del año pasado a cerca del 30% previsto por los expertos para 2025.

Pero también por la mejoría que ha registrado la imagen del presidente después de la imprevista victoria de su candidato, el actual portavoz Manuel Adorni, en los comicios locales de la capital argentina en mayo.

Según un reciente sondeo de la consultora Synopsis, la imagen positiva de Milei creció en mayo al 43,4% desde el 40,9% de abril, mientras que la negativa cayó al 51,6% desde el 55,1% previo.

"Votaré nuevamente por Milei porque en materia económica ha logrado bastante normalidad (...) Obvio que falta mucho por hacer, pero solo el tiempo le dará la razón contra los desastres que dejó el kirchnerismo (peronismo de centroizquierda)", dijo Federico Segovia, un estudiante universitario de 22 años.

Además, el Gobierno cuenta con un factor aún más relevante a su favor: una feroz disputa de poder entre el gobernador Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner -quien aún compite por el liderazgo del peronismo- que podría derivar en una ruptura del partido que pretenden controlar.

"El oficialismo tiene todas las condiciones para ser la fuerza más votada y la perspectiva de su triunfo va a depender de cómo está la economía.

No imagino otro resultado por la gran dispersión de voto de las demás fuerzas políticas", señaló a Reuters el analista político Julio Burdman.

Las encuestas preliminares de Observatorio Electoral, la consultora de Burdman, arrojaron una intención de voto del 42% para La Libertad Avanza y del 23% para el peronismo para unos comicios para las que aún no se ha definido a los candidatos a diputados y senadores.

Pero en la provincia de Buenos Aires la diferencia se reduce: 37% para La Libertad Avanza y 36% para el peronismo.

En busca de garantizarse un triunfo, el oficialismo selló un acuerdo con el partido de centroderecha PRO para presentarse unidos contra el peronismo en las elecciones legislativas regionales de septiembre en la provincia de Buenos Aires y en las nacionales de medio término de octubre.

RUPTURA IRREMEDIABLE

La estabilidad económica, sin embargo, no se ha traducido en mejoras para todos: los precios domésticos de los bienes se han vuelto los más altos de la región medidos en dólares, lo que los volvió inasequibles para gran parte de la población, mientras que el ajuste del gasto público golpeó a pensionados, docentes y trabajadores de la salud.

Esa dramática situación brinda una chance a la oposición. Kicillof, que creció en la política de la mano de Fernández y fue su ministro de Economía hace una década, realizó hace días el primer acto de su propio partido, con el que aspira a convertirse en candidato presidencial en 2027, luego de ganar dos veces la gobernación de Buenos Aires.

"Hay dos modelos: lo que expresa Milei es individualismo, concentración de riqueza, negación de derechos; por eso hay que votar una opción más solidaria, que tenga que ver con la justicia social, defender la educación y la salud públicas", dijo Ernesto Giugno, un médico traumatólogo de 51 años.

"El que mejor expresa hoy esa línea dentro del peronismo y plantea un frente más amplio con otros sectores es Kicillof", añadió.

El peronismo es actualmente la primera minoría en el Congreso y cuenta con decenas de gobernadores y alcaldes en todo el país, aunque la pelea de sus líderes podría allanar el camino electoral de Milei.

Si bien no se descarta una alianza entre los dos dirigentes peronistas, que recientemente se reunieron para limar asperezas, la separación asoma inevitable.

"La ruptura es irremediable, ahora o en 2027, porque Axel Kicillof no quiere llegar a la presidencia de la mano de Cristina Fernández, porque considera que su poder se vería recortado. Si llegan a un acuerdo, será solo para presentar una lista conjunta a las elecciones de este año", aseguró a Reuters una fuente del peronismo que participa de las conversaciones. "Si no hay acuerdo para las elecciones legislativas y el peronismo va dividido, La Libertad Avanza va a ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires", añadió. En los comicios de octubre, los argentinos elegirán a 127 diputados -sobre un total de 257- y a 24 senadores sobre las 72 bancas que tiene la Cámara Alta. Si bien una victoria no brindaría al oficialismo una mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso, una mayor cantidad de legisladores le facilitaría las negociaciones con otros partidos para aprobar reformas impositivas o laborales, entre otras. (Reporte de Nicolás Misculin, con reporte adicional de Jorge Otaola y Hernán Nessi Editado por Lucila Sigal)