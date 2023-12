CLEVELAND (AP) — En un momento surrealista que parecería extraído de una película de Disney, Joe Flacco se paró en el campo y posó para una foto familiar con su esposa Dana, y sus cinco hijos, mientras los fanáticos delirantes de los Browns coreaban cánticos de “M-V-P, M-V-P”.

Bienvenidos a Cleveland. O en el caso de Flacco, a un lugar de ensueño.

Otro capítulo se sumó a la historia más inesperada de la campaña 2023 de la NFL el jueves por la noche, cuando Flacco colocó a los Browns en la postemporada apenas por tercera ocasión desde 1999.

Nada mal para un quarterback que no tenía equipo. Desde el receso previo a la campaña, Flacco se mantuvo en forma lanzando pases hacia su hermano Tom en Nueva Jersey mientras esperaba – y contemplaba – si un equipo lo llamaría.

Con la victoria de 37-20 sobre los Jets de Nueva York, los Browns (11-5) aseguraron su lugar en la postemporada, apoyados en el brazo de rifle de un quarterback de 38 años, quien pasó mayor parte de su carrera derrotándolos cuando jugaba para su rival Baltimore.

Los Browns no han permitido que las lesiones significativas los detengan. De hecho, la adversidad los ha blindado mientras iban encaminados hacia una postemporada que muchos consideraron que no era posible.

No después de que el tackle All-Pro Jack Conklin sufrió una rotura en su rodilla en el primer juego. No después de que la temporada del running back estelar Nick Chubb terminó de la misma manera una semana después en Pittsburgh. No cuando los tackles titulares Jedrick Wills Jr. y Dawand Jones sufrieron lesiones de rodilla que dieron por terminada su campaña.

Tampoco después de que el quarterback Deshaun Watson se fracturó el hombro durante el mejor juego de sus últimas dos campañas.

Ningún otro equipo que haya jugado con cuatro quarterbacks titulare se ha mantenido en la senda ganadora. Ningún otro equipo ha resistido más que estos Browns, quienes podrían ser el conjunto más peligroso de la liga cuando los grandes partidos de diciembre den paso a otros aun más grandes en enero.

“Hemos encontrado una manera – sin importar lo que pase”, dijo el running back Kareem Hunt. “Flacco ha hecho un trabajo asombroso liderándonos, siendo ese entrenador líder dentro del campo para nosotros, haciendo cada pase. Él es calmado, mesurado, y pragmático. Eso es un gran quarterback”.

Flacco acumula 1.616 yardas lanzadas y 13 touchdowns en cinco duelos como titular (ambas marcas líderes de la liga en ese tramo). Alguna vez ganador del premio al Jugador Más Valioso en un Super Bowl, Flacco es el primer quarterback en la historia de la liga en lanzar al menos para 250 yardas y dos anotaciones en sus primeros cinco juegos con un equipo.

Prácticamente todo. Los Browns están prosperando con un juego complementario., usualmente una frase cliché de los entrenadores, pero una que se ha hecho realidad en una temporada de desafíos.

Quizá lo que ha pasado desapercibido es el trabajo que ha hecho la directiva de Cleveland, liderada por el gerente Andrew Berry, al construir una plantilla con muchas variantes para tapar huecos que se siguen multiplicando.

Los Browns necesitan que sus deseos para Año Nuevo traigan mejor salud. Pocos equipos han sido golpeados tan fuerte por las lesiones, especialmente con muchos jugadores importantes.

Necesitados de otro quarterback tras perder al novato Dorian Thompson-Robinson por una lesión de cadera, los Browns contrataron el viernes al veterano Jeff Driskel del equipo de entrenamiento de Arizona.

El running back Jerome Ford ha contribuido con grandes jugadas, buenos recortes, y atravesando defensivas en su camino a la zona de anotación.

Ante los Jets, el jugador de segundo año tuvo 64 yardas terrestres, y 57 aéreas, además de dos touchdowns, incluyendo una recepción para anotación de 50 yardas.

Los detractores que han criticado al entrenador Kevin Stefanski por la toma de decisiones en jugadas y por su personalidad a veces gris. Lideró a los Browns a dos apariciones de postemporada en cuatro campañas, luego que Cleveland logró entrar a playoffs tan sólo una vez en 21 años.