Con la economía en foco, Trump planea viajes semanales en EEUU antes de elecciones de medio término

Enfoque de Trump en política exterior frustra a asesores y legisladores

Encuestas muestran baja aprobación a gestión económica de Trump

Por Steve Holland y Nandita Bose

DAVOS, Suiza, 21 ene (Reuters) - El presidente Donald Trump iniciará viajes semanales por Estados Unidos para hablar con los votantes antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, comenzando el martes con una parada en Iowa, dijo la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

El discurso en Iowa se centrará en la economía y la energía, dijo Wiles a periodistas de camino a Davos. Los funcionarios del gabinete también aumentarán sus viajes nacionales en los próximos meses, añadió.

Los viajes nacionales se dan en un contexto de creciente frustración entre los asesores de la Casa Blanca y los legisladores republicanos por el énfasis de Trump en la política exterior, en lugar de las preocupaciones económicas y de salud que dominan el año electoral.

Las encuestas de opinión muestran que los estadounidenses están descontentos con la gestión de la economía de Trump, y éste admitió en una entrevista con Reuters la semana pasada que su Partido Republicano podría tener dificultades para mantener su control del Congreso porque el partido del presidente pierde las elecciones de mitad de mandato.

La atención de Trump en política exterior ha incluido una operación militar que llevó a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, una escalada retórica sobre la toma de Groenlandia, la negociación del fin de la guerra de Rusia en Ucrania y el impulso de una ambiciosa Junta por la Paz internacional, que pretende resolver conflictos a nivel mundial.

El miércoles, Trump descartó el uso de la fuerza en su intento por controlar Groenlandia, pero dijo en un discurso ante líderes mundiales en Davos que ningún otro país puede asegurar el territorio danés. Sus comentarios ensombrecieron un discurso que pretendía centrarse principalmente en la economía local.

Aunque Trump no está en la papeleta electoral en noviembre, los republicanos lo consideran su mejor mensajero en materia económica y planean utilizarlo para ganarse a los votantes escépticos.

Según una encuesta reciente de Reuters/Ipsos, el 36% de los estadounidenses aprueban la gestión general de la economía por parte de Trump. Esta cifra está muy por debajo del 42% que obtuvo cuando asumió el cargo el año pasado, pero ha subido desde el 33% de una encuesta realizada en diciembre.

En los últimos días, la Casa Blanca se ha apresurado a ofrecer a los estadounidenses una serie de propuestas económicas populistas para aliviar la preocupación por el costo de la vida.

Trump ha propuesto limitar al 10% las tasas de interés de las tarjetas de crédito, prohibir a los grandes inversores la compra de viviendas familiares y ordenado a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, controlados por el Gobierno, que compren US$ 200.000 millones en bonos hipotecarios para bajar las tasas de las hipotecas.

Media docena de economistas y prestamistas que hablaron con Reuters expresaron su escepticismo de que las recientes propuestas económicas de Trump vayan a tener un impacto significativo en el costo de la vida de aquí a las elecciones legislativas, y señalaron que algunas incluso podrían ser contraproducentes.

(Reporte de Steve Holland y Nandita Bose, editado en español por Natalia Ramos)