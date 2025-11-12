Con la NFL en Madrid, un equipo español busca aprovechar el interés por el fútbol americano

MADRID (AP) — Olvídate del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Para algunos aficionados al deporte en la capital española, el equipo a seguir son los Bravos de Madrid.

La recientemente creada franquicia de fútbol americano ha comenzado a atraer a más aficionados en un país donde el fútbol es el rey.

Después de completar recientemente su segunda temporada en la Liga Europea de Fútbol, los Bravos esperan aprovechar la ola de atención adicional que el deporte está recibiendo, ya que España alberga su primer partido de temporada regular de la NFL este fin de semana.

Los Dolphins de Miami y los Commanders de Washington se enfrentarán el domingo en el icónico Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid en un partido que fue muy solicitado localmente.

El entrenador de los Commanders, Dan Quinn, puso a los Bravos en el centro de atención poco después de que su equipo llegara, vistiendo una camiseta de los Bravos con el número 12 en su primera conferencia de prensa el miércoles.

"Un saludo rápido a los Bravos de Madrid", afirmó antes de responder preguntas.

Según la liga, se estima que hay 11 millones de seguidores de la NFL en España, y un número creciente de estos aficionados ha estado prestando atención a los equipos locales.

Los Bravos promediaron 3.000 aficionados en el estadio Vallehermoso esta temporada, frente a unos 1.000 por partido en su primer año. Con el enfoque en una experiencia orientada a la familia que incluye fiestas de tailgate, mascotas, animadoras y atracciones en el medio tiempo, el club se ha vuelto atractivo tanto para los aficionados acérrimos como para aquellos nuevos en el juego.

“Hoy, si tengo que elegir entre un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu o un partido de los Bravos en el Vallehermoso, elegiré ver a los Bravos. Es mucho más interactivo. Hay una conexión entre los jugadores y los aficionados, y eso le añade otra dimensión. Eso es algo que no se obtiene en el fútbol profesional”, dijo Simon Mabille, quien ayudó a fundar un club de fans de los Bravos.

Impulso de la NFL

El hecho de que la NFL juegue un partido de temporada regular en España ha fomentado el interés en el deporte y en los Bravos.

“La NFL ayuda a dar más visibilidad al deporte. Con España en el mapa de la NFL, más personas van a hablar sobre el fútbol americano, y cuando la gente hable sobre el fútbol americano en España, también hablarán sobre los Bravos y los equipos locales”, comentó el propietario y gerente general de los Bravos, Jaime Martín, a The Associated Press.

La franquicia de los Bravos, una operación semiprofesional, fue creada en 2023, aprovechando el creciente interés en el deporte generado por la expansión internacional de la NFL y el éxito temprano de la Liga Europea de Fútbol. El equipo llegó a los playoffs de la ELF en sus dos primeras temporadas, perdiendo en la primera ronda ambas veces ante el eventual campeón de la liga.

"Estamos tratando de construir nuestra base de aficionados en estos primeros años. El objetivo para la próxima temporada es comenzar a tener 5.000 personas en los partidos. Con suerte, eventualmente tendremos que cambiar a un estadio más grande, porque eso significará que el proyecto va bien", expresó Martín.

Cambios en la liga europea

La ELF se lanzó en Alemania en 2021 con ocho equipos para llenar el vacío después de que la NFL Europa se disolviera en 2007 debido a desafíos financieros.

Un total de 16 equipos jugaron la temporada pasada, pero hay incertidumbre sobre el formato para 2026 después de una pausa en la liga, ya que los equipos, incluidos los Bravos, pidieron una reforma estructural, equidad económica y transparencia para promover un desarrollo más sostenible del deporte.

"Queremos dar un empujón para dar el siguiente paso hacia la profesionalización tanto de la liga como de los equipos", manifestó Martín.

Los Bravos jugaron su primera temporada junto con los Dragons de Barcelona, que fue una popular franquicia española que ayudó a cofundar la NFL Europa. Los Dragons se disolvieron debido a problemas financieros y soportaron una última temporada para olvidar. Incluyó un partido abandonado después de un déficit de 54-0 en el medio tiempo y otro que terminó en una derrota de 90-0.

Fue en Barcelona donde la NFL jugó su primer partido de exhibición en España, con los Steelers de Pittsburgh enfrentándose a los 49ers de San Francisco ante una multitud reportada de casi 40.000 personas en 1993.

España también tiene su propia liga de fútbol americano, que tuvo diez equipos participando en una temporada jugada de enero a mayo. La ELF se jugó de mayo a septiembre.

Perspectivas de la NFL

El quarterback de los Bravos la temporada pasada fue Reid Sinnett, quien tuvo períodos en las listas activas de los Dolphins, los Eagles de Filadelfia y los Bengals de Cincinnati. También jugó con los Roughnecks de Houston en la UFL y los Brahmas de San Antonio en la XFL.

Sinnett, de 28 años, fue el MVP de la ELF con los Bravos la temporada pasada, lanzando para casi 4.000 yardas en 12 partidos. Tuvo 50 touchdowns y cuatro intercepciones, y su tasa de completación fue del 72,9%.

"Fue una experiencia realmente genial", comentó Sinnett a la AP el martes antes de dirigirse a Madrid, donde participará en actividades promovidas tanto por los Bravos como por los Dolphins.

"Creo que el juego está creciendo mucho, especialmente en España. Está mejorando cada vez más y hay más oportunidades para que los jóvenes jugadores se expongan al juego", señaló.

Sinnett dijo que el fútbol americano en Europa sigue estando en un "nivel totalmente diferente" al de la NFL, pero le dio la oportunidad de viajar y "experimentar nuevas culturas y hacer nuevos amigos."

La escuadra de los Bravos también incluyó al receptor abierto Aron Cruickshank, quien pasó tiempo en los equipos de práctica de los Steelers de Pittsburgh y los Bears de Chicago.

Los Bravos fueron entrenados por Andrew Weidinger, un exentrenador asistente de los Buccaneers de Tampa Bay. El entrenador del equipo la próxima temporada será Dave Warner, cuya experiencia pasada incluye tiempo en Michigan State y trabajar con QB's como Kirk Cousins, Brian Hoyer y Nick Foles. Su entrenador de línea ofensiva será Terry Malone, quien fue entrenador de alas cerradas cuando los Saints de Nueva Orleans ganaron el Super Bowl en 2010.

Talento local

Contrario a lo que hizo la NFL Europa a finales de los años 90 y 2000, la ELF se centra en el talento local, con solo diez jugadores extranjeros permitidos en cada escuadra, incluidos solo cuatro estadounidenses. El objetivo es ayudar a desarrollar el talento local y que aprendan de jugadores más experimentados.

“Es genial tener la oportunidad de jugar a nivel profesional en tu propio país. Es bastante genial poder jugar con algunos de estos jugadores que estuvieron en la NFL o jugaron en la universidad en Estados Unidos. Ayudan a todos a crecer con la experiencia y el conocimiento que aportan”, señaló el liniero defensivo de los Bravos, Victor dos Santos.

Como la mayoría de los jugadores en la escuadra, Dos Santos tiene un contrato temporal durante la temporada y necesita tener un trabajo regular, que en su caso es trabajar en la empresa de tecnología Lenovo.

Con el crecimiento del deporte, sin embargo, hay esperanza para un futuro diferente.

"A medida que la liga continúe creciendo, habrá más oportunidades y, con suerte, la gente podrá dedicarse completamente a ello", expresó.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes