Con las puertas cerradas en EEUU, solicitantes de asilo optan por el Plan B: México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuando Angélica Delgado tomó un vuelo de ida a México mientras huía de Cuba en diciembre, tenía la intención de solicitar asilo en Estados Unidos.

Pero después de que Donald Trump juramentó el mes pasado y cerró la puerta a los solicitantes de asilo que cruzaban la frontera de Estados Unidos, la joven de 23 años recalibró sus planes. Decidió que buscaría protección en México.

“Como casi todos los cubanos, el objetivo era llegar a Estados Unidos… No estaba en los planes quedarse, pero ya es afrontar lo que nos tocó”, dijo.

En medio de una represión al asilo con Trump y el endurecimiento de las restricciones en los últimos años bajo la administración de Joe Biden, Delgado se encuentra entre un número creciente de migrantes de todo el mundo que han abandonado —o al menos pausado— sus ambiciones de llegar a Estados Unidos, y se enfocan en construir una vida en México.

Los migrantes que intentaron solicitar asilo en México en enero casi se cuadruplicaron en comparación con el promedio mensual del año anterior, según un funcionario internacional con conocimiento de los números que no estaba autorizado a informar públicamente. La agencia de refugiados de México aún no ha publicado cifras para enero.

“Todas estas políticas que está impulsando el presidente Trump, pues están llevando a que llegue más personas a buscar protección internacional en México”, afirmó Andrés Ramírez, exdirector de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que procesa casos de asilo.

Delgado estaba entre cientos de migrantes de Cuba, Venezuela, Haití, Afganistán y otros países congregados fuera de la agencia de refugiados en la Ciudad de México después de que Trump emitió órdenes ejecutivas el mes pasado destinadas a reducir el acceso al asilo y militarizar la frontera.

The Associated Press habló con una media docena de personas que tenían citas para asilo en Estados Unidos a través de la aplicación de la era Biden, CBP One, que Trump canceló el día de su juramentación. Se quedaron varados en el lado mexicano de la frontera, con sus sueños de un camino legal hacia Estados Unidos apagados.

Muchos más dijeron que ahora tenían la intención de solicitar asilo en México, citando restricciones cada vez más severas en los últimos años en Estados Unidos o lo que ellos consideraban un sentimiento antiinmigrante allí.

“Ya es el sueño mexicano”, dijo un mexicano que ayudaba a amigos haitianos a conseguir una cita este mes para solicitar asilo en México tras las órdenes ejecutivas de Trump.

Delgado, su pareja y muchos otros habían puesto sus esperanzas en los caminos abiertos por la administración de Biden para buscar legalmente asilo en Estados Unidos. Dijo que no tenían intención de contratar a un traficante para entrar ilegalmente a Estados Unidos.

Afirmaron que los riesgos de regresar a Cuba eran demasiado grandes tras una represión gubernamental a las protestas en los últimos años.

“Cruzar ilegalmente no es un opción para nosotros. Preferimos quedarnos acá”, dijo la migrante cubana. “Tenemos miedo, si nos cogen, nos deportan. Si cruzamos de manera ilegal y nos agarra el gobierno nos mandan para Cuba”.

Delgado, que es arquitecta, y su pareja, un médico, no pueden trabajar en sus ramos en México porque su formación en Cuba no es reconocida aquí, dijo. Así que por ahora está lavando platos en un mercado.

México ha abierto sus puertas a refugiados y exiliados durante mucho tiempo, pero las solicitudes de asilo han aumentado en los últimos años, pasando de 1.295 en 2013 a un récord de 140.982 en 2023.

Ese número disminuyó a 78.975 en 2024, ya que la aplicación CBP One permitió a los migrantes en el sur de México solicitar citas para ingresar a Estados Unidos antes de dirigirse a la frontera norte.

El aumento en las peticiones de asilo en México puede no resultar en un aumento inmediato de refugiados allí, ya que solo se pueden procesar un par de cientos de solicitudes cada día, lo que alimenta las críticas sobre la capacidad de México para hacer frente a la creciente demanda de asilo.

En medio de las críticas sobre el retraso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha aumentado drásticamente la financiación para las agencias mexicanas que manejan la migración y el asilo.

El solicitante de asilo venezolano Harry Luzardo, de 37 años, dijo que la vida en México es una mejora después de luchar durante años para sobrevivir en Ecuador y Chile.

Ecuador, Chile, Perú y Colombia fueron una vez el epicentro del éxodo de 8 millones de personas de Venezuela que huyeron de crisis económicas y políticas en espiral.

Pero con poca ayuda internacional y su propia serie de crisis económicas y de seguridad, Chile fue uno de los países que comenzó a cerrar sus puertas a los migrantes.

“En Chile no recibes este tipo de apoyo”, dijo Luzardo, esperando pacientemente en la fila a principios de este mes para hacer una solicitud de asilo en Ciudad de México. “En Chile no hay nada para migrantes”.

Luzardo dejó Venezuela hace cuatro años, pero al no poder obtener un estatus legal para quedarse y trabajar en Chile, decidió probar suerte reuniéndose con su familia en Estados Unidos.

Ahora, con esa puerta cerrada, México es su plan B.

“Me siento bien aquí por ahora”, dijo. Aún así, admitió que preferiría estar en Estados Unidos.

