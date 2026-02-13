Con Lucas Pinheiro Braathen, el carnaval brasileño llega a Milán-Cortina

Llegó el gran día para Brasil y Latinoamérica: el esquiador alpino Lucas Pinheiro Braathen, gran esperanza para lograr una primera medalla histórica para la región en unos Juegos Olímpicos de Invierno, afronta el sábado el eslalon gigante de Milán-Cortina en la pendiente del Stelvio de Bormio.

Será la primera de las dos pruebas que tiene previstas en Italia el popular esquiador, nacido hace 25 años en Oslo pero que desde 2024 representa al país de su madre. La otra será el lunes, en el eslalon, en el mismo lugar.

Pinheiro Braathen llega a estos Juegos tras una temporada muy regular, en el que se hizo un habitual de los primeros puestos, hasta el punto de ser actualmente el número 2 del eslalon, y tras hacer historia para Brasil al ganar el pasado noviembre el eslalon de Levi, en Finlandia, firmando así el primer triunfo del país sudamericano en una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino.

- Ruptura con Noruega -

¿Pero por qué este esquiador, un producto deportivo prácticamente 100% noruego, decidió competir con Brasil?

El punto de partida es un conflicto con la poderosa Federación Noruega de Esquí, en gran medida motivado por una cuestión de derechos de imagen.

"Para trasladar mi mensaje y expresar mi auténtico propósito, necesitaba libertad. Ahora la siento, en cada competición. Tengo esa libertad que me permite rendir más, con el orgullo y la alegría que este deporte me aporta", explicó el propio deportista en una conferencia de prensa en el inicio de estos Juegos.

En 2023 sorprendió su anuncio de que colgaba los esquís. Y unos meses después regresó ya con los colores de la verdeamarilla, del país donde vivió una etapa de su infancia cuando sus padres se divorciaron, para aportar un inusual toque de calor y color tropical al esquí.

- Fenómeno mediático -

Más allá de sus buenos resultados de la temporada, la celebridad de Pinheiro Braathen en los deportes de invierno es muy alta por su carisma personal.

En el circuito del esquí alpino, es habitual verle en su faceta de showman, de DJ, participando en eventos y desatando una inesperada "Pinheiromanía" que le hace tener fans ilustres.

El exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo en 2014 precisamente en Brasil, posaba hace poco orgulloso con un maillot firmado por Pinheiro durante el descenso de Kitzbühel (Austria).

En publicidad, ha lanzado su propia firma de productos de cuidado facial y es imagen de marcas de lujo como Moncler, que le vistió el pasado viernes en la ceremonia de apertura olímpica, donde Pinheiro fue el abanderado, y que le eligió para una campaña con motivo de estos Juegos Olímpicos que hace que el rostro del esquiador brasileño cubra ahora edificios emblemáticos en el mundo, como una lona gigante en la Ópera Garnier de París.

- Cita con la historia -

En los Juegos Olímpicos, cuando competía con Noruega, abandonó en el gigante y el eslalon en la anterior cita en Pekín 2022. Tampoco tiene medallas en los Mundiales de esquí alpino.

Pero sus logros en el circuito 2025-2026 han disparado las expectativas.

Brasil tiene como mejor resultado histórico el noveno lugar de Isabel Clark en el snowboard cross de Turín 2006 y Latinoamérica nunca estuvo cerca de un podio olímpico de invierno, con la única excepción del cuarto y quinto lugar que tuvieron sendos equipos argentinos en el bobsleigh de St Moritz 1928, cuando el evento estaba en su prehistoria y no era, ni de lejos, la sombra de lo que es actualmente.

"Sinceramente, la presión es grande. Represento a más de 200 millones de brasileños. Soy un deportista que tiene esta oportunidad, lograr una medalla. Eso es una responsabilidad con la que cargo todos los días", admitió Pinheiro Braathen la pasada semana.