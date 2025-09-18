Con Martial listo para debutar, Monterrey recibe a América en el fútbol mexicano

Esta semana aterrizó en México y ya tiene el aval para debutar con Monterrey: el delantero francés Anthony Martial podría tener sus primeros minutos este sábado, cuando los Rayados reciban al América en el partido más atractivo de la novena fecha del torneo Apertura del fútbol mexicano.

El delantero de 29 años llegó el martes a Monterrey y se declaró "listo para jugar". "Me siento bien y estoy muy emocionado de jugar en México", dijo ante la prensa que lo recibió en el aeropuerto.

Procedente del fútbol europeo, el atacante solo señaló un pequeño detalle que necesita para estar a punto: "solo es cuestión de (superar) el jetlag".

Martial llegó en óptimas condiciones físicas, pese a que su partido más reciente con el AEK Atenas de Grecia -su anterior equipo- fue el 24 de julio, en la clasificatoria de la UEFA Champions League.

"Anthony es un jugador que está entrenado, está en buena forma", anticipó el domingo el español Doménec Torrent, entrenador del Monterrey, líder del Apertura 2025.

"No es un jugador que venga de estar parado. Entrenaba con el equipo, aunque no jugara por diferentes razones", abundó Torrent.

Martial entrenó el miércoles por primera vez con los Rayados y dejó una grata impresión en sus nuevos compañeros.

"Le hicimos la pasarela que corresponde, el pasillo", comentó el portero uruguayo Santiago Mele. "Se ve bien, ojalá que pueda ser feliz acá".

Monterrey, por un récord de triunfos

Aupado en el liderato del torneo con 21 puntos, Monterrey recibirá el sábado en el estadio BBVA al América, que marcha tercero con 17 unidades.

La expectación de ver a Martial, aunque sea unos minutos ante uno de los equipos de mayor convocatoria en México, creció luego de que la Liga MX hiciera público el registro oficial del francés, quien lucirá el dorsal número 9.

La llegada de Martial al fútbol mexicano se da en un momento positivo para los Rayados, que acumulan siete victorias al hilo después de iniciar el torneo con una derrota.

Los Albiazules buscarán ante el América igualar una marca histórica de ocho triunfos consecutivos, establecida entre el 11 de agosto y el 12 de octubre de 1963.

"La prueba que viene ahora será exigente y desafiante. Nosotros estamos muy bien", dijo Mele sobre el partido contra las Águilas.

El América llegará dolido tras perder 2-1 contra el Guadalajara en el clásico nacional.

"Nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo. Tres puntos son tres puntos, juegues contra quien juegues", subrayó Mele, quien buscará dejar su portería en cero por tercera vez en su primera temporada con Monterrey.

Jornada completa: Viernes: Necaxa-Puebla, Cruz Azul-Juárez, Mazatlán-Atlas, Tijuana-León Sábado: Pachuca-Querétaro, Pumas-Tigres, Guadalajara-Toluca, Monterrey-América Domingo: Santos-Atlético San Luis

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Monterrey 21 8 7 0 1 18 9 9

2. Cruz Azul 20 8 6 2 0 16 8 8

3.

América 17 8 5 2 1 16 8 8

4. Toluca 16 8 5 1 2 19 11 8

5. Tigres 15 8 4 3 1 16 8 8

6. Tijuana 13 8 3 4 1 14 10 4

7. Pachuca 13 8 4 1 3 11 8 3

8. Pumas 12 8 3 3 2 11 9 2

9. Juárez 12 8 3 3 2 8 8 0

10. León 11 8 3 2 3 8 9 -1

11. Guadalajara 8 8 2 2 4 11 13 -2

12. Santos 7 8 2 1 5 11 13 -2

13. Atlético San Luis 7 8 2 1 5 11 14 -3

14. Mazatlán 6 8 1 3 4 9 14 -5

15. Atlas 6 8 1 3 4 14 21 -7

16. Necaxa 6 8 1 3 4 7 14 -7

17. Querétaro 4 8 1 1 6 7 16 -9

18. Puebla 4 8 1 1 6 7 21 -14

str/ag