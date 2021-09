Con mascarillas y exámenes, las estrellas vuelven a venecia para un festival de cine "ya vendido"

Por Silvia Aloisi y Hanna Rantala

VENECIA, 1 sep (Reuters) - El festival de cine de Venecia abre el telón el miércoles con una nutrida programación y el regreso de las estrellas de Hollywood que el año pasado habían desertado en gran medida debido a la pandemia del COVID-19, mientras el cine espera sacudirse la crisis provocada por la emergencia sanitaria.

Los organizadores esperan que un estricto protocolo contra el coronavirus ayude a mantener el maratón de cine de 11 días sin problemas.

Las salas funcionan a media capacidad y un muro bloquea la vista de la alfombra roja para evitar que la multitud se reúna fuera de la sede principal, el Palazzo del Cinema, para conseguir un autógrafo. Para asistir a las proyecciones se exigen mascarillas y un pasaporte sanitario o una prueba negativa de COVID-19.

"Todo el mundo está ansioso por volver, por reabrir, por reiniciar, por estrenar las películas que han permanecido en la estantería durante un año y medio o quizá dos años", declaró a Reuters el director del festival, Alberto Barbera, antes de la ceremonia de apertura.

Barbera dijo que la mayoría de los estrenos mundiales que se proyectarán en el festival ya están agotados y prometió que no faltarán las celebridades, aunque los seguidores no podrán acercarse a ellas.

"La alfombra roja será una de las más concurridas en años porque todo el mundo está aquí, (...) desde Timothée Chalamet a Zendaya, desde Jessica Chastain a Matt Damon, Ben Affleck. La lista es tan larga que no me acuerdo de todos".

El director español Pedro Almodóvar inaugura el festival, el más antiguo del mundo y un escaparate para los aspirantes al Oscar cuando se acerca la temporada de premios, con "Madres paralelas", protagonizada por Penélope Cruz en el papel de una de las dos mujeres solteras que están a punto de dar a luz en el mismo hospital.

Otros títulos que compiten por el León de Oro a la mejor película son "The Power of the Dog", de Jane Campion, con Benedict Cumberbatch como propietario de un rancho que atormenta a una joven viuda (Kirsten Dunst) y el giro de Kristen Stewart como princesa Diana en "Spencer".

Chloé Zhao, la directora del filme ganador del León de Oro del año pasado, "Nomadland" -que luego se llevó el Oscar a la mejor película, director y actriz-, forma parte del jurado de esta edición, encabezado por otro ganador del Oscar, el director surcoreano de "Parasite", Bong Joon-ho. (Reporte adicional de Mike Davidson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters