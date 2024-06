Con Mbappé 'noqueado', llega la hora de Griezmann ante Países Bajos

Con la duda de Kylian Mbappé, que se fracturó la nariz en la victoria (1-0) ante Austria el lunes, Francia disputa un clásico del fútbol europeo ante Países Bajos, el viernes (19h00 GMT) en Leipzig, con un Antoine Griezmann en busca de su mejor versión.

Espectacular en el último Mundial, en el que Francia fue subcampeona, Griezmann no se lució en el arranque de la Eurocopa, en un partido bronco, de mucha pelea, un ecosistema en el que el mediapunta del Atlético de Madrid también sabe remangarse la camiseta.

Sin embargo, se mantuvo la racha: desde el Mundial 2014 a la Eurocopa 2024, una década de debuts como titular en los grandes torneos para Griezmann, con seis triunfos en seis partidos.

- 'Antoine es indispensable' -

En esta década se hizo famosa la fórmula de Didier Deschamps: "Nadie es irremplazable, pero Antoine es indispensable".

Este elogio del seleccionador es "un gran orgullo", señaló el jugador, pero reconoce que le mete "un poco de presión".

"Hay que devolver toda esta confianza, vamos a jugar una competición excepcional, somos nosotros los que tenemos que ofrecer este sueño a todos los niños franceses", señaló el segundo capitán galo, 130 partidos como internacional y 44 goles.

El futbolista de 33 años, que juega como mediapunta, pero ejerce de centrocampista defensivo con gran despliegue, deberá mirar más el área rival, con la posible baja de Mbappé.

El primer capitán se rompió la nariz intentando rematar de cabeza ante Austria en Düsseldorf.

- Giroud, Thuram, Kolo Muani... -

Su aparición el miércoles en el entrenamiento francés en el pequeño estadio del Paderborn, con solo una tirita cubriendo la nariz, no ofrece muchos indicios sobre cuándo podrá volver a jugar.

Los jugadores franceses completaron una sesión muy ligera y Mbappé solo se incorporó a la media hora, tras haber intercambiado pases con un preparador físico. Con sus compañeros participó en algunos ejercicios de tiro.

El nuevo jugador del Real Madrid exhibe su determinación habitual. Quiere jugar lo antes posible, como prueba su mensaje en Instagram para sus 118 millones de seguidores: "Sin riesgos no hay victorias".

Deschamps, asesorado por su equipo médico, tendrá la última palabra.

Lo que es seguro es que para volver a jugar tendrá que llevar una máscara protectora.

"Siempre lo he dicho, con Kylian el equipo es más fuerte. Si las noticias no son buenas, pelearemos sin él. Kylian es Kylian, no importa en qué equipo esté", dijo Deschamps tras el triunfo contra Austria.

- "Lo veremos con una máscara" -

Partiendo de este principio, la nueva estrella del Real Madrid no tiene relevo, aunque el seleccionador cuenta con tres opciones para el puesto de delantero centro: confiar de nuevo en Olivier Giroud, el máximo goleador histórico de los galos (57 tantos), reposicionar a Marcus Thuram o dar la oportunidad a Randall Kolo Muani, falto de confianza.

"Cuando veo los chicos que tenemos en el banquillo, tenemos claramente los medios para reemplazar a Kylian", declaró el medio Adrien Rabiot el miércoles.

Países Bajos, cuartofinalista en el pasado Mundial y que remontó ante Polonia (2-1) en la primera jornada, prepara el partido contando con la presencia de Mbappé.

"Creo que estará bien físicamente y lo veremos con una mascara el viernes. Es un gran jugador y debemos contar con esto", señaló el medio Tijjani Reijnders.

Los Oranje conocen bien lo que es tener al delantero enfrente. En las dos últimas confrontaciones entre ambos equipos, en marzo (4-0) y octubre (2-1) de 2023, en la clasificación para la Eurocopa, Mbappé marcó en cuatro ocasiones.

Y el lunes, antes de romperse la nariz, fabricó la jugada y el pase que remató en propia puerta un defensa austriaco.

