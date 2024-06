Con mbappé o sin él, los neerlandeses esperan una francia poderosa

WOLFSBURGO, Alemania, 18 jun (Reuters) - La posible ausencia de Kylian Mbappé en el próximo partido de Francia en la Eurocopa no supone un alivio para su rival, Países Bajos, que considera que los franceses seguirán representando una amenaza formidable con o sin su delantero líder.

Mbappé se rompió la nariz en los últimos compases de la victoria del lunes frente a Austria en Düsseldorf y aún no está claro si el capitán de Francia podrá jugar el viernes frente Países Bajos en Leipzig.

Mbappé sembró el terror en las líneas neerlandesas en la fase de clasificación, en la que ambos países compitieron en el mismo grupo, marcando dos goles en la victoria por 4-0 en París, y luego marcando los dos goles de la victoria por 2-1 en la vuelta en Ámsterdam el pasado mes de octubre.

"No importa si está o no. Tienen muchos otros buenos delanteros y, además, un equipo realmente bueno. Pero nosotros no tenemos miedo de nadie, así que si está o no, da igual", dijo el guardameta Bart Verbruggen en la rueda de prensa del martes.

El portero, de 21 años, debutó el pasado octubre en la derrota en casa ante los franceses, superado por dos remates magistrales de Mbappé.

Según Verbruggen, los neerlandeses están más preocupados por el hecho de que los dos últimos goles que han encajado proceden de saques de esquina y, después de la victoria por 2-1 del domingo frente a Polonia en su primer partido de la Eurocopa, han dedicado tiempo a trabajar para apretar en las jugadas a balón parado.

Los neerlandeses empezaron perdiendo pronto en el Grupo D, en Hamburgo, por un cabezazo de Adam Buksa a la salida de un córner, después de recibir un gol similar del delantero alemán Niclas Füllkrug en un amistoso disputado en Fráncfort en marzo. Ese fue el último gol que encajaron antes de llegar a la Eurocopa.

"Hemos tenido mucho tiempo en el hotel para hablar de ello, y lo hemos hecho, pero no hay que darle demasiada importancia, porque también hemos defendido con éxito muchos saques de esquina", dijo Verbruggen.

"Creo que defendimos bastante bien", dijo sobre la victoria frente a Polonia, que los neerlandeses aseguraron en los últimos compases del partido, cuando Verbruggen se vio obligado a realizar dos paradas importantes para preservar su ventaja. (Reporte de Mark Gleeson; edición de Toby Chopra; editado en español por Tomás Cobos)

