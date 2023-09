Por Horacio Soria y Juan Bustamante

LA PLATA, Argentina, 15 sep (Reuters) - En una nueva etapa de su campa√Īa, Javier Milei, el candidato radical favorito para ganar las elecciones presidenciales en Argentina, apel√≥ a una motosierra y a un billete gigante de d√≥lar con su rostro para captar a los votantes furiosos con la pol√≠tica tradicional y una inflaci√≥n del 124% anual.

Con propuestas de realizar un fuerte ajuste del Estado, dinamitar el banco central y dolarizar la economía, el candidato de pelo revuelto y tono vehemente se encuentra recorriendo las calles para convencer a los votantes, angustiados por la crisis económica que atraviesa el país, de que él representa el cambio.

En una camioneta abierta junto a otros dirigentes de su partido La Libertad Avanza, el ultraliberal arengaba esta semana a miles de personas que lo acompa√Īaban en una caravana por La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, al grito de "que se vayan todos" (los pol√≠ticos) y "la casta tiene miedo".

Milei capitalizó el enojo de la población en las internas de agosto y ahora busca atraer a los 11 millones de ciudadanos que se abstuvieron de votar, en un intento por ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

Sumada a la galopante inflación y una pobreza cercana al 40%, muchos ven en sus rivales electorales, el candidato oficialista y ministro de Economía Sergio Massa y la exministra conservadora Patricia Bullrich, fórmulas que fracasaron y están dispuestos a apostar por el líder libertario.

"Hay que apoyarlo porque necesitamos un cambio rotundo. Hay que sacar a toda esta gente que nos dej√≥ el pa√≠s destrozado y tenemos mucha confianza y mucha fe de que Milei va a sacar el pa√≠s adelante", dijo Rosal√≠a Garc√≠a, una contadora p√ļblica de 51 a√Īos frente a un cartel que dec√≠a "Milei, la √ļnica soluci√≥n".

En algunos sectores de la sociedad, el estilo agresivo de Milei genera rechazo, se cuestionan sus propuestas radicales y muchos se preguntan cómo podrá implementarlas sin una estructura partidaria fuerte, apoyo de los gobernadores ni quórum propio en el Congreso. Pero otros están dispuestos a asumir los riesgos.

"Obviamente no puedo hacer futurolog√≠a, no s√© si todo lo que implemente va a estar bien o va a estar mal, pero estoy cansado de las mismas caras de siempre, de los mismos gobernantes que se van pasando de bando y que son siempre los mismos y que cada vez estamos peor (...) Lo escucho, me convence", dijo Eduardo Murchio, un chofer de Cabify de 40 a√Īos, claramente angustiado.

"Tendrá su forma de ser, así medio extrovertida, enojándose, pero entiendo que es un tipo preparado, un economista y que las cosas que dice y plantea van en línea en general con lo que yo quiero", agregó.

Algunos jóvenes se ilusionan con que la dolarización pueda generar estabilidad y les permita proyectar un futuro, en momentos en que muchos ven en emigrar una posible salida.

"Lo que m√°s me atrae de Milei es la posibilidad de liberar los mercados, sobre todo laborales. Creo que es una gran oportunidad para los j√≥venes y tambi√©n de estabilidad", dijo Sebasti√°n Pedrozo, un estudiante de econom√≠a y finanzas de 21 a√Īos frente a la Casa de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.

De vuelta en La Plata, el estudiante secundario Rom√°n L√≥pez, de 16 a√Īos, quien votar√° este a√Īo por primera vez, dijo que antes no entend√≠a nada de pol√≠tica, pero la energ√≠a de Milei lo hab√≠a atra√≠do.

"Todos los presidentes que pasaron, yo no sentí que hicieron algo. Y a éste lo veo como que tiene garra, tiene esas ganas de hacer algo y cambiar el país", concluyó.

(Reporte de Horacio Soria y Juan Bustamante. Escrito por Lucila Sigal. Editado por Eliana Raszewski)