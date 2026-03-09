Con Neymar de baja, Ancelotti observa al Santos de cara a convocatoria de Brasil

De cara a su próxima convocatoria, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, asistirá al partido liguero que el Santos disputará el martes, aunque el astro Neymar será baja nuevamente y no podrá ser observado en acción.

Ancelotti divulgará el próximo lunes su convocatoria para los amistosos del 26 y el 31 de marzo contra Francia y Croacia, en Estados Unidos, como preparación para el Mundial de 2026.

A sus 34 años, Neymar apura sus opciones de convencer a Ancelotti rumbo al Mundial norteamericano.

Pero no estará en el partido del martes a domicilio contra el Mirassol.

Aunque la exestrella de FC Barcelona y Paris Saint-Germain entrenó con normalidad el lunes en la mañana, el Santos informó que "No estará a disposición" en la quinta fecha de la liga brasileña.

Precisó que descansará según "la programación de control de carga" establecida en su regreso a las canchas, en febrero, tras pasar por una cirugía en la rodilla izquierda en diciembre.

Pese a ello, la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que Ancelotti estará en el estadio del Mirassol, en el marco de una gira por diferentes clubes antes de la convocatoria.

Neymar ha jugado tres partidos en 2026 con el Santos, dos en el campeonato estatal de São Paulo y uno en el Brasileirão, en el que marcó dos goles en una victoria 2-1 ante el Vasco da Gama.

Sus posibilidades mundialistas están en debate en Brasil e incluso el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva dio su opinión.

Lula se declaró "convencido" de que Ancelotti "No va a convocar a nadie por el nombre", aunque sin mencionar expresamente a Neymar.

Máximo anotador histórico de la Seleção, con 79 goles, el astro jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando se lesionó gravemente.

En la Copa del Mundo, entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, Brasil comparte grupo con Marruecos, Haití y Escocia.