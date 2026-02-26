Con Neymar en duda, Lula dice que Ancelotti no llevará a nadie "por el nombre" al Mundial

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió este jueves un recado velado al astro Neymar, que a sus 34 años lucha para retomar su mejor nivel luego de varias lesiones y ser tenido en cuenta en la lista de la seleçao al Mundial de 2026

El mayor goleador en la historia de la selección brasileña es uno de los pocos futbolistas que ha expresado su simpatía por el expresidente de ultraderecha y opositor de Lula Jair Bolsonaro

Durante una ceremonia con la Copa del Mundo en Brasilia, Lula evocó una conversación reciente con el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti

"Me pareció una persona extremadamente seria, con la cabeza muy centrada. Y estoy convencido de que (...) no va a convocar a nadie por el nombre, va a convocar si la persona está jugando, si la persona está entrenada", anticipó Lula

Luego de una prolongada carrera en la élite del fútbol europeo, Neymar regresó al equipo de sus amores, el brasileño Santos, a comienzos de 2025. Desde entonces, varias lesiones le han impedido llenar las expectativas de la afición del Peixe

Fue, sin embargo, clave para la permanencia del Santos en la primera división del Brasileirão, con ocho goles y una asistencia en 20 partidos jugados en la edición de 2025

El exjugador de Barcelona y Paris Saint Germain ha dicho varias veces que espera estar en la lista de la Canarinha al Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá

Sin embargo, aún no ha jugado con la seleçao desde que Ancelotti tomó las riendas, en mayo de 2025

Neymar volvió al campo hace diez días, luego de una cirugía de rodilla en diciembre. El miércoles divulgó datos internos de su equipo que indican que fue el segundo jugador más rápido en el juego del domingo ante el modesto Novorizontino, que derrotó a Santos por 2-1 y lo eliminó del torneo Paulista

El apoyo del atacante a Bolsonaro data de la campaña presidencial de 2022, cuando en medio una aguda polarización Ney se posicionó públicamente a favor del entonces presidente por considerar que defendía "valores parecidos" a los suyos

Bolsonaro fue derrotado en las urnas por Lula. En 2025 fue condenado de 27 años de prisión por concebir un plan para desconocer el resultado de las elecciones y mantenerse en el poder

