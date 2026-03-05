Con nuevo DT, Monterrey golea al Querétaro y América acumula otra derrota en casa

Monterrey goleó el miércoles 4-0 al Querétaro en la presentación de su nuevo entrenador, el argentino Nicolás Sánchez, mientras que el América acumuló otra derrota como local, ahora por 2-1 ante el Juárez, en la novena fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Menos de 72 horas después de la destitución del director técnico español Domènec Torrent, los Rayados se presentaron en el estadio BBVA, en Guadalupe (Nuevo León), para reencontrarse con la victoria luego de un par de derrotas al hilo.

"Apenas me nombraron como entrenador, le dije a los muchachos que tenemos un gran equipo", dijo Sánchez en la conferencia posterior al partido.

"Solo había que tocar en ellos la tecla para generar un nuevo compromiso con este nuevo proceso. Para tener dos días previo a un partido, entrenamos bastante. Charlamos y los muchachos creyeron enseguida", aseguró.

Los Rayados del Monterrey llegaron a 13 puntos y se colocaron en el séptimo lugar de la clasificación.

Dirigidos por el chileno Esteban "El Chino" González, los Gallos Blancos del Querétaro se quedaron en la decimoséptima posición.

El argentino Luca Orellano con su primer doblete en México (40', 90'+1), el español Sergio Canales (69') y Jesús Corona (84') le dieron forma a la goleada de los Rayados.

- América decepciona otra vez en casa -

En su quinto partido en el estadio de la Ciudad de Deportes en este torneo, el América (9º) sufrió su tercera derrota como local, ante el Juárez (12º), que dio la campanada al imponerse 2-1.

Apenas el sábado anterior, las Águilas del América fueron goleadas 4-1 en su casa por los Tigres y ahora fueron superadas por los Bravos de Juárez.

Con su triunfo "in extremis", los Bravos del entrenador portugués Pedro Caixinha llegaron a 10 puntos.

Las Águilas dirigidas por el brasileño André Jardine se quedaron con 13 unidades.

Jairo Torres (5') y el brasileño Guilherme Castilho (90'+3) anotaron los goles para la victoria juarense.

Alejandro Zendejas (69') anotó por la escuadra americanista.

- Puebla le da lección a Tigres -

En el estadio Cuauhtémoc, el local Puebla (10º) se impuso con categoría 3-1 a los Tigres (8º).

"Independientemente de las transiciones que hizo el rival, que terminaron en gol y que no supimos contrarrestar, mi equipo no jugó un buen partido. Tenemos que buscar una regularidad que nos lleve a competir de mejor manera", dijo Pizarro, entrenador de los Tigres.

"Hay que dar vuelta a la página para afrontar el sábado, como se debe, el partido más importante (el clásico contra Monterrey)", subrayó Pizarro.

La Franja poblana dirigida por el español Alberto Espigares llegó a 11 puntos

Los felinos adiestrados por el argentino Guido Pizarro se quedaron con 13 unidades.

El uruguayo Emiliano Gómez (45'), el colombiano Edgar Guerra (53') y Carlos Baltazar (85') le dieron la victoria al Puebla.

El gol de los Tigres fue obra del argentino Juan Brunetta (68' penal).

- Cocca sube con Atlas y Abreu baja con Tijuana -

En el estadio Jalisco, en Guadalajara, el Atlas (6º) dirigido por el argentino Diego Cocca se impuso 2-1 al Tijuana (14º) del entrenador uruguayo Sebastián Abreu.

Arturo González (50', 65') hizo los dos goles para que los Zorros del Atlas ganaran el partido, llegaran a 16 puntos y acumularan su décimo partido sin perder en casa.

Diego Abreu (90+5 penal) hizo su primer gol en México para descontar por los Xoloitzcuintles del Tijuana que aumentaron a siete su racha de juegos sin ganar, y se quedaron con nueve unidades.

La novena jornada se completará el 18 de marzo con el partido aplazado entre el Guadalajara y el León.