Con nuevo DT, Monterrey golea al Querétaro y Puebla sorprende a Tigres

En la presentación de su entrenador argentino Nicolás Sánchez, el Monterrey goleó 4-0 al Querétaro mientras que el Puebla derrotó sorpresivamente 3-1 a los Tigres, el miércoles en la novena fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

A menos de 72 horas de la destitución del director técnico español Domènec Torrent, los Rayados se presentaron en el estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León, para reencontrarse con la victoria luego de un par de derrotas al hilo.

Los Rayados del Monterrey llegaron a 13 puntos y se colocaron en el sexto lugar de la clasificación.

Dirigidos por el chileno Esteban "El Chino" González, los Gallos Blancos del Querétaro se quedaron seis unidades en la decimoséptima posición.

El argentino Luca Orellano con su primer doblete en México (40', 90'+1), el español Sergio Canales (69') y Jesús Corona (84') le dieron forma a la goleada de los Rayados.

En el estadio Cuauhtémoc, el local Puebla (10º) se impuso con categoría 3-1 a los Tigres (7º).

La Franja poblana dirigida por el español Alberto Espigares llegó a 11 unidades

Los felinos adiestrados por el argentino Guido Pizarro se quedaron con 13 unidades.

El uruguayo Emiliano Gómez (45'), el colombiano Edgar Guerra (53') y Carlos Baltazar (85') le dieron la victoria al Puebla.

El gol de los Tigres fue obra del argentino Juan Brunetta (68' penal).