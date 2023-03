Con Ogier como figura, vuelve el Rally de México tras la interrupción por la pandemia

Tras dos temporadas de ausencia obligado por la pandemia, el Campeonato Mundial de Rally vuelve a México, que acoge la tercera prueba de la temporada de 2023 entre el jueves y el domingo en el estado de Guanajuato (centro).

En marzo de 2020, el Rally de México comenzó un jueves por la noche y continuó en viernes y sábado, pero la cuarta y última etapa, que debía celebrarse el domingo con los últimos tres tramos, fue cancelada para que los pilotos y sus equipos pudieran volver a sus países ante el inminente cierre de aeropuertos por el brote mundial de coronavirus.

A pesar de la cancelación de la jornada final, hubo un ganador oficial: el francés Sebastien Ogier.

Por la pandemia, el Rally de México no fue parte del calendario del Campeonato Mundial en 2021 y 2022.

A tres años de distancia, el Rally de México-2023 constará de 23 tramos.

La actividad comenzará este jueves con dos tramos especiales en las calles de la ciudad de Guanajuato. El resto de la competencia se realizará en caminos de tierra: ocho etapas el viernes, nueve el sábado y cuatro el domingo.

La distancia a recorrer será de 320,23 kilómetros sólo de tramos cronometrados más 651,09 kilómetros de enlaces para un total de 971,32 kilómetros.

- Ogier por la supremacía -

Montecarlo sobre asfalto y Suecia en nieve han sido las dos primeras competencias del Mundial-2023. Sebastien Ogier (Toyota) ganó la primera y el estonio Ott Tanak (Ford) se impuso en la segunda.

Tanak es líder de la clasificación de pilotos con 41 puntos, seguido muy cerca con 38 puntos por el finlandés Kalle Rovanpera (Toyota), quien a sus 23 años es el vigente campeón de la categoría.

Para Ogier, piloto veterano de 39 años, esta edición del Rally de México será la oportunidad para convertirse en el máximo ganador en la historia del evento en solitario; actualmente comparte el récord de seis triunfos con el también francés Sebastien Loeb.

Ogier ha ganado el Rally de México en 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 y 2020.

Luego de ganar en Montecarlo, Ogier se ausentó en Suecia y su reaparición en México genera expectativas por verlo triunfar nuevamente en las terracerías de Guanajuato.

"El Rally de México es un evento que siempre he disfrutado y que ahora regresa tras dos años de ausencia debido al covid. Siempre he tenido un buen desempeño allí, me adapto muy bien a los tramos de grava mexicanos", dijo Ogier, quinto en la clasificación con 26 puntos.

Por su lado, el campeón Rovanpera, que fue segundo en Montecarlo y cuarto en Suecia, espera conseguir su primera victoria de la temporada en Guanajuato.

"México es realmente uno de los rallies más difíciles del calendario", dijo el finlandés de cara a una competencia complicada por el polvo, la grava y las altas temperaturas, que pueden oscilar los 30 grados centígrados.

Str/ma

AFP