Con Palmeiras relojeando, la vuelta de octavos de Libertadores promete duras batallas

Palmeiras hizo los deberes. Goleó de visita en su partido de ida de octavos y espera, salvo una catástrofe, en cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 a los que avancen esta semana en las otras siete llaves, que prometen sangre, sudor y lágrimas.

El Verdao fue un vendaval el jueves pasado y vapuleó al Universitario de Deportes por 4-0 en el estadio Monumental de Lima, al que espera volver en tres meses.

Ese coliseo en la capital peruana albergará el 29 de noviembre la final de la Libertadores.

"Fue un juego perfecto de parte nuestra", afirmó tras la victoria el DT del Verdao, el portugués Abel Ferreira.

Este se podrá dar el lujo de incluir a varios suplentes el jueves en el Allianz Parque de Sao Paulo, para enfocarse en el Brasileirao, en el que con el Flamengo y el Cruzeiro por el liderato.

Salvo que los Cremas peruanos logren la hazaña de proporciones bíblicas de ganar por cinco goles de visita, Palmeiras jugará en cuartos al vencedor de la serie entre River Plate y Libertad de Paraguay.

Una final anticipada

El Millonario pudo encarrilar su clasificación a cuartos el jueves pasado en Asunción, pero se regresó con un empate 0-0 producto de la férrea defensa de Libertad y, en especial, de la sólida actuación del veterano portero Martín Silva.

El meta uruguayo, de 42 años, impidió la caída de su valla en varias ocasiones en la segunda mitad.

Este jueves, en el estadio Monumental de Buenos Aires, deberá vestirse nuevamente de héroe para impedir que River siga adelante en busca de su quinto título de Libertadores.

"La serie está abierta", afirmó el entrenador Marcelo Gallardo, satisfecho de que River presentó "una cara diferente", acorde al rico plantel que posee, en la segunda mitad en Asunción.

El Muñeco sí se mostró preocupado por la falta de eficacia de sus dirigidos aunque dijo que "no hay mucha explicación".

"A veces no sos certero, a veces lo que generás lo concretás y a veces no", se resignó.

Campeón a la altura

También el jueves, el vigente campeón de la Libertadores, el Botafogo, tendrá un compromiso de sumo riesgo de visita ante Liga de Quito.

El equipo carioca abrió el marcador en la ida a los 14 segundos de juego pero solo pudo ganar 1-0, resultado que puede resultar corto en la batalla a 2850 metros de altitud en la capital ecuatoriana, donde Liga suele hacerse muy fuerte y sabe jugar con el ahogo de los rivales.

"Botafogo sacó un resultado importante, pero no determinante", advirtió el entrenador de Liga, el brasileño Tiago Nunes.

El vencedor de esta llave se cruzará con el ganador de la que definirán el martes dos excampeones de la Libertadores, el Sao Paulo y el Atlético Nacional colombiano.

El equipo paulista, dirigido por Hernán Crespo, logró salir indemne del infierno del Atanasio Girardot de Medellín (0-0), donde el volante colombiano Edwin Cardona erró dos penales para los locales.

La batalla de Avellaneda

Tras una dura batalla la semana pasada en Montevideo, que hizo recordar a las viejas Libertadores de las décadas de 1960 y 1970, el pentacampeón Peñarol visitará el martes a Racing Club en Avellaneda en otro encuentro que promete pierna fuerte e intensidad.

Peñarol ganó en la ida por 1-0 pero sabe que La Academia ante su gente será otro equipo, lanzado al ataque en busca de remontar la llave.

El que avance se cruzará con el vencedor de la serie entre Vélez Sarsfield y Fortaleza.

Vélez se trajo un empate sin goles del nordeste brasileño y tiene todo a su favor para avanzar en su estadio, ante un Fortaleza cuya máxima prioridad es evitar el descenso en el Brasileirao.

El Flamengo en peligro

El acaudalado Flamengo, gran favorito al título junto al Palmeiras, sacó una victoria corta (1-0) en el Maracaná frente al Inter de Porto Alegre y este miércoles deberá demostrar sus quilates en el Beira Rio, donde lo espera un infierno colorado.

El portero internacional uruguayo Sergio Rochet fue la gran figura de la ida e impidió que los pupilos de Filipe Luís encarrilaran su clasificación.

Flamengo, el equipo que más dinero gastó para afrontar la fase decisiva del torneo, está bajo presión para avanzar al menos hasta la final del certamen continental.

Por otro lado, este domingo, en partido por la vigésima fecha del Brasileirao, el Flamengo venció al Inter por 3-1 en el Beira Rio.

El ganador de esta serie brasileña se perfila para chocar en cuartos con Estudiantes de La Plata, que venció en la ida al Cerro Porteño por 1-0 en Asunción y tiene todo a su alcance para clasificar.

El Pincha, cuatro veces campeón de la Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009), no debería tener problemas para eliminar a un Ciclón guaraní que es uno de los equipos que más veces disputó el torneo continental, en 49 ocasiones, pero nunca pudo llegar a la final.