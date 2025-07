Con Pedro Sánchez en la lona, el PP español se arma para acelerar su caída

El Partido Popular español celebra este fin de semana en Madrid un congreso extraordinario para endurecer su oposición a un Pedro Sánchez más debilitado que nunca por culpa de los escándalos, y tratar de precipitar su caída cuando aún faltan dos años para las elecciones.

La política española vivió un seísmo el lunes con el encarcelamiento por sospechas de corrupción del socialista Santos Cerdán, número tres del PSOE hasta unos días antes, en un caso que salpica también al exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos.

Ábalos y Cerdán fueron figuras clave en el ascenso de Sánchez al liderazgo socialista y al poder en España. Cerdán, por ejemplo, negoció para Sánchez el apoyo del líder independentista Carles Puigdemont a su investidura.

Asolado además por investigaciones judiciales a su esposa y hermano, Sánchez vive su momento más complicado desde que llegó al poder en 2018, y hay dudas de que su legendaria capacidad de resistencia le valga en esta ocasión.

"He visto a un presidente tocado", dijo Gabriel Rufián, diputado independentista catalán, tras reunirse con Sánchez para escuchar sus explicaciones sobre los escándalos.

– "Hooligans" contra Sánchez –

El congreso del PP estaba programado desde hace tiempo, pero cobra nuevo sentido.

También en Madrid, el sábado, Sánchez presidirá un comité federal del PSOE para elegir al sucesor de Cerdán. Y el miércoles 9 de julio, el presidente del Gobierno dará explicaciones en el Congreso sobre el caso de corrupción en su partido, de cuya existencia hay pocas dudas tras difundirse unas grabaciones en las que se aborda el reparto de mordidas por obras públicas o de las cualidades de ciertas prostitutas. El sábado, el PP confirmará como presidente al discreto Alberto Núñez Feijóo, único candidato, aparcando la posibilidad de que sea Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la región de Madrid y estrella de la derecha española, quien se mida a Sánchez. Además, el congreso de los populares será el primer gran acto de partido del nuevo secretario general, Miguel Tellado, que sustituye a Cuca Gamarra, dando paso a un estilo mucho más beligerante --Tellado se refiere a los socialistas como "mafia" y a Sánchez como "capo". Con este y otros cambios, el PP "se va a parecer más a un grupo de hooligans que a un partido conservador moderado", respondió el PSOE. Núñez Feijóo se resiste a presentar una moción de censura contra Sánchez, a pesar de que los populares tienen más diputados que los socialistas (137 por 120, sobre 350). Pese a eso, el PP carece de las alianzas parlamentarias que Sánchez fue capaz de tejer con la extrema izquierda y los nacionalistas catalanes y vascos, a cambio de concesiones como la amnistía a los secesionistas catalanes. De hecho, el PP solo cuenta con el posible apoyo de la extrema derecha de Vox, cuyos 33 diputados no solamente no le bastan para sumar los escaños necesarios, sino que además, ahuyentan a otros partidos. - Guerra de desgaste - "Me faltan cuatro votos para que salga la moción de censura", admitió Núñez Feijóo. En un acto separado, Díaz Ayuso invitaba a la cautela y a "no dar pasos en falso" que acaben por reforzar a Sánchez. En consecuencia, el PP parece abocado a insistir en la dimisión del presidente del Gobierno, como hace incluso un sector de los socialistas. "No hay salida digna" para Sánchez, estimó en la radio Cope el jefe del gobierno de la región de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, muy crítico con el líder socialista. García-Page sugirió además que los escándalos acaban de empezar solamente, porque quienes acompañaron a Sánchez en su ascenso "lo grababan todo". Para el gabinete de análisis Teneo, que no descarta la supervivencia de Sánchez, lo más probable es un adelanto electoral. "A medida que avance el juicio en los próximos meses y salgan a la luz nuevas revelaciones sobre el escándalo de los sobornos, el Gobierno podría perder el apoyo de sus aliados", explicó Teneo en una nota. Ello "posiblemente lo obligaría a convocar elecciones anticipadas a finales de año (probablemente no antes del otoño)", concluyó. al/mdm/rs/es