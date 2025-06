Con rabia y humor, la manifestación del Orgullo Mundial apunta a Trump en Washington

Por Daniel Trotta

WASHINGTON, 8 jun (Reuters) - Las personas LGBTQ+ y sus aliados se reunieron el domingo en el Lincoln Memorial de Washington, lugar donde Martin Luther King pronunció en 1963 el discurso "Tengo un sueño", para manifestarse a favor de preservar décadas de progreso y protestar al mismo tiempo contra los retrocesos bajo la presidencia de Donald Trump.

Tras el carácter festivo de un desfile el sábado por las calles de la capital, la concentración, uno de los actos principales de la celebración del Orgullo Mundial, que dura semanas, se volvió más abiertamente política.

El Orgullo Mundial, que se celebra cada dos años en ciudades de todo el mundo, tiene lugar en Washington en un momento de gran tensión en torno a los derechos del colectivo LGBTQ+ en Estados Unidos. Los oradores evocaron la indignación, el humor y los mensajes optimistas, criticando a Trump por emitir órdenes ejecutivas que limitan los derechos de los transexuales, prohíben a los transexuales servir en las fuerzas armadas y rescinden las políticas antidiscriminatorias para las personas LGBTQ+. También tenían un ojo puesto en las manifestaciones que tienen lugar al otro lado del país, en Los Ángeles, donde la administración Trump ha convocado a la Guardia Nacional para enfrentarse a los manifestantes que se han opuesto a las redadas federales que detienen a inmigrantes. "Las personas LGBTQI+ están bajo asedio, especialmente nuestros hermanos trans, que están siendo blanco de la legislación, la retórica y la violencia en todas las regiones, y los inmigrantes, refugiados e indocumentados que viven con miedo a ser deportados", dijo Ashley Smith, presidenta de la junta de la Capital Pride Alliance y organizadora del Orgullo Mundial, a la multitud de varios cientos de personas. La humorista Mimi González despachó a Trump y a su otrora aliado multimillonario Elon Musk con una versión reescrita de la canción "I Will Survive", añadiendo que los pronombres que unían al movimiento eran "nosotros, nos, nuestro". La Casa Blanca ha defendido su desmantelamiento de los programas de diversidad, equidad e inclusión, llamando a la DEI una forma de discriminación, y dijo que su política transgénero protege a las mujeres al mantener a las mujeres transgénero fuera de los espacios compartidos. La administración Trump también ha promocionado su nombramiento de varias personas abiertamente homosexuales para puestos en el gabinete y puestos judiciales como prueba de que Trump pretende servir a todos los estadounidenses. Bianca Sprague, directora ejecutiva de Trans Pride Washington DC, denunció lo que calificó de "asalto sin precedentes a los derechos de las personas trans", en referencia a la miríada de leyes estatales de todo el país que prohíben los servicios de atención sanitaria a menores transgénero. Los defensores de esas leyes afirman que intentan proteger a los menores para que no inicien un camino del que luego puedan arrepentirse. "Estos ataques no son sólo legislativos, son profundamente personales, infligen daño, miedo y desesperación a nuestra comunidad", dijo Sprague en la manifestación. El Lincoln Memorial se considera terreno sagrado en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, ya que fue el lugar del discurso de King y de la Marcha sobre Washington que precedieron a leyes históricas como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. "Cuando el Dr. King marchó sobre Washington en 1963 aquí mismo, en esta escalinata, no estaba hablando solo en nombre de un grupo, estaba plantando una semilla para todos nosotros", dijo Smith. La multitud, sin embargo, era escasa en comparación con las que se reunieron aquí hace 62 años. Los organizadores del acto no hicieron declaraciones inmediatas sobre la asistencia. (Reporte de Daniel Trotta y Brad Ulery; Editado en español por Manuel Farías)