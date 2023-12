Con el español Jon Rahm como líder en el campo (aportando tres puntos al equipo y sin ninguna derrota en el casillero) y con el legendario Severiano Ballesteros en el recuerdo, Europa conquistó la 44ª Ryder Cup tras dominar a Estados Unidos por 16,5 a 11,5.

Los golfistas europeos, llevados por el apasionado público presente en el Marco Simone Golf & Country Club, cerca de Roma, arrollaron a los estadounidenses, especialmente en los dos primeros días, con un 10,5 a 5,5 en el marcador después de la jornada del sábado, en la que el número 1 del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler acabó llorando después de sufrir, junto a Brooks Koepka, una humillante derrota ante Viktor Hovland y Ludvic Aberg (9 & 7), la más amplia de la historia del torneo.

Otro de los momentos emocionantes del torneo se vivió antes de arrancar la jornada del sábado, cuando los espectadores desplegaron una lona gigante, que ocupaba toda una grada del Tee 1, con al imagen de Ballesteros y el mensaje "Siempre en nuestros corazones", en presencia de Javier Ballesteros, hijo del legendario golfista cántabro, y de José María Olazabal, otro de los nombres que han marcado el golf europeo.

"Es difícil estar a la altura, pero es algo que me inspira de verdad, especialmente con José (Olazabal) cerca. Siempre me dice algo para inspirarme", admitió un emocionado Rahm tras asegurar la victoria europea. "He intentando aportar mi granito de arena", añadió tras dar tres puntos al equipo.

Mcd/dam