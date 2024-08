Con su cabello rosado, Ogando llama la atención dentro y fuera de las pistas de atletismo

SAINT-DENIS, Francia (AP) — Alexander Ogando reveló que le gusta teñirse el cabello para llamar la atención fuera de las pistas. Con su velocidad dentro de ellas también está atrayendo miradas.

Con el cuarto mejor registro de la jornada, el dominicano se clasificó el miércoles a la final de los 200 metros de los Juegos Olímpicos de París.

Ogando marcó un tiempo de 20.09 para terminar segundo en su manga eliminatoria detrás del estadounidense Keneth Bednarek, quien registró 20.00.

“Estamos trabajando para ganar una medalla, sea la que sea. La que Dios quiera yo la recibo con mucho orgullo y mucha emoción”, dijo Ogando a The Associated Press. “Ya estoy en una final olímpica donde muchos han querido estar y no han podido”.

El éxito de Ogando se debe en gran medida a que decidió ser entrenado por Félix Sánchez, un doble medallista olímpico, quien abrió una academia en la República Dominicana.

Sánchez está en París aconsejando de cerca a Ogando, quien ha tenido más problemas para controlar los nervios previos a las carreras que por alguna falta de talento.

“Es una emoción muy grande verlo aquí en la Olimpiada a alguien que ganó dos medallas y que apoye a sus atletas”, dijo el dominicano. “Me ayuda mucho cuando le digo que estoy nervioso me dice que ese es mi poder, que debo transformarlo en energía, que salga a correr y a dar lo mejor de mí”.

Y eso es lo que Ogando ha hecho durante estos Juegos Olímpicos en los que ha sorprendido por sus tiempos en una prueba donde el favorito es el estadounidense Noah Lyles, pero también es contendiente Letsile Tebogo, de Botswana, quien tuvo el mejor tiempo el miércoles con 19,96.

Lyles, quien ganó el oro en los 100 metros, marcó 20,08 en la prueba que domina y en la que no pierde una carrera desde que ganó la medalla de bronce en Tokio hace tres años.

“Sé que hay grandes corredores, pero mis tiempos están bien. Hablé con Félix y me dijo que la meta era sólo clasificar entre los dos primeros y por ahora no pensar en los tiempos”, agregó el dominicano.

El corredor de 24 años, que ya ganó una medalla de plata en Tokio 2020 en la prueba de 4x400 para hombres, corre con el cabello pintado en color de rosa.

“Me gusta hacer la diferencia, que la gente me vea con el cabello en colores diferentes, me han dicho que el que más les gusta el amarillo”, dijo Ogando. “No sólo las mujeres tienen derecho a arreglarse al cabeza, los hombres también podemos hacerlo y llamar la atención”.

En Paris 2024, eso es algo que Ogando está haciendo muy bien.

AP