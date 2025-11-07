Con su equipo base y varios regresos, Colombia encara amistosos ante Nueva Zelanda y Australia

La selección colombiana de fútbol anunció este viernes los 26 convocados para los amistosos de la próxima semana frente a Nueva Zelanda y Australia, como preparación al Mundial 2026, que incluyen a los habituales del equipo base y a varios regresos.

Encomendados a los astros Luis Díaz y James Rodríguez, los cafeteros clasificaron terceros con 28 puntos en la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Norteamérica del próximo año, por debajo de Argentina y Ecuador.

Como antesala a la cita orbital, enfrentarán en juegos preparatorios a Nueva Zelanda el 15 de noviembre en el estadio Chase de Fort Lauderdale, en Florida, y tres días después a Australia en el Citi Field de Nueva York.

Para estos encuentros, el entrenador argentino Néstor Lorenzo convocó a una plantilla similar a la que usó durante gran parte de la eliminatoria y la primera tanda de amistosos, en la que Colombia goleó 4-0 a México y empató 0-0 con Canadá.

La lista la encabeza "Lucho" Díaz, que se ha bañado de elogios por su buen rendimiento desde que llegó en agosto al Bayern de Múnich, líder solitario de la Bundesliga.

Con siete anotaciones, una menos que Lionel Messi, el guajiro fue el segundo máximo goleador de la eliminatoria sudamericana.

Otro símbolo de la tricolor, James Rodríguez, veterano de la selección pero que no pasa por su mejor momento en el Club León de México, fue reafirmado en la convocatoria como de costumbre.

Entre las novedades hay varios regresos: los defensas Carlos Cuesta (Vasco da Gama) y Santiago Arias (Bahia) que militan en Brasil, además del portero Camilo Vargas, del Atlas de México, que salió de la última lista por lesión.

Con la reincorporación de Vargas, Lorenzo dejó por fuera esta vez a Kevin Mier, guardameta del Cruz Azul mexicano que este mes fue nominado por la FIFA al premio "The Best", que conforma al once ideal de 2025.

En el mediocampo regresan a la tricolor Gustavo Puerta del Racing de Santander español, el volante John Arias del Wolverhampton inglés, y Jorge Carrascal, que viene siendo figura con Flamengo de Brasil.

Entre los delanteros destacan los regresos de John Córdoba, del Krasnodar ruso, y Carlos Andrés Gómez, que destaca en el Brasileirão con Vasco da Gama.

Entre las ausencias más llamativas están la de Juan Camilo "Cucho" Hernández, del Real Betis, y la de Juan Fernando Quintero, quien no ha podido ayudar a revertir el mal momento de River Plate en Argentina.

vd/lv/ag