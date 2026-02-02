Con su nuevo Mercedes, Russell desafía al Red Bull de Verstappen

La escudería de Fórmula 1 Mercedes quiere volver a sentarse en la mesa de los grandes en 2026, temporada inaugural de una nueva reglamentación, y confía para ello en su piloto británico George Russell, que desafía al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.

"Quiero enfrentarme a Max", declaró Russell este lunes durante una rueda de prensa en línea desde la sede británica de la escudería Mercedes-AMG Petronas F1, a un centenar de kilómetros al noroeste de Londres.

"Me siento preparado para pelear por un campeonato del mundo (...) Estoy trabajando muy duro con el equipo para sacar de verdad el máximo rendimiento de todas estas nuevas reglas" que afectan a todos los componentes de los coches: motores, chasis, aerodinámica, así como los neumáticos y el combustible, subrayó el británico.

- "Muy entusiasmado" con el Mercedes W17 -

Russell, cuarto en el Mundial la pasada temporada, es uno de los tres o cuatro favoritos a pelear por el próximo título, al volante del nuevo Mercedes W17, con el que se mostró "muy entusiasmado".

Desde su regreso a la F1 en 2010, la escudería alemana ganó ocho títulos consecutivos de constructores, de 2014 a 2021, seis de ellos con su piloto estrella de entonces, el británico Lewis Hamilton, que se marchó el año pasado a Ferrari.

Russell, su compañero italiano de 19 años Andrea Kimi Antonelli, y su director de escudería, Torgen Christian "Toto" Wolff, analizaron los ensayos privados en Barcelona que preceden a las pruebas oficiales en Baréin previstas a mediados de febrero y al primer Gran Premio, el 8 de marzo en Melbourne (Australia).

"Sólo hemos pilotado el auto tres días, así que aún es un poco pronto. Pero, por citar a Toto, (el monoplaza) 'no parece una mierda'", confesó con ironía el piloto británico, de 27 años.

Rival de Verstappen, con el que las relaciones son tensas e incluso conflictivas, Russell confesó estar "muy sorprendido por lo que se ha visto", "especialmente con el bloque motor de Red Bull (Ford), que parece muy impresionante".

Russell citó también como posible rival a su compatriota Lando Norris, campeón del mundo de pilotos en 2025 con McLaren, escudería que también estará equipada con motores Mercedes.

"El mejor escenario es tener a varios equipos peleando y, a estas alturas, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros somos los cuatro que estamos realmente cerca", concluyó.

Más cauteloso, su jefe Toto Wolff avisó de que aún falta "una visión global del rendimiento (de la competencia), sin haber visto a Max (Verstappen) rodar rápido, ni de qué son capaces McLaren y Ferrari".

"Me cuidaría mucho de decir que es magnífico para nosotros (...) Simplemente no sabemos nada", advirtió el dirigente austríaco.