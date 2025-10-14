Con Suecia casi fuera del Mundial, cesado el seleccionador Jon Dahle Tomasson

El seleccionador del equipo de fútbol de Suecia, el danés Jon Dahl Tomasson, fue cesado este martes, al día siguiente de la tercera derrota en cuatro partidos de clasificación para el Mundial 2026, anunció la federación del país nórdico.

Suecia ocupa la última plaza de su grupo de clasificación, con un solo punto tras haber perdido el lunes contra Kosovo (0-1) y el viernes pasado frente a Suiza (0-2).

"El equipo no ha obtenido los resultados que esperábamos", declaró el presidente de la federación sueca Simon Åström en el comunicado.

Suecia "tiene aún una oportunidad de acceder a la repesca en marzo y nuestra responsabilidad es asegurarnos de que tengamos las mejores condiciones posibles para alcanzar la fase final de la Copa del Mundo", añadió.

"Eso pasa por un nuevo liderazgo con un nuevo seleccionador nacional", insistió.

Pese a contar en ataque con dos de los mejores delanteros de la Premier League, Viktor Gyokeres (Arsenal) y Alexander Isak (Liverpool), Suecia ha sido incapaz de marcar en los últimos tres partidos.

Tiene una ínfima posibilidad de acabar segundo de su grupo y tener acceso al repechaje en marzo.

Tomasson se hizo cargo de la selección sueca en febrero de 2024 y logró ganar su grupo de la Liga de Naciones, en la división C, lo que daría al equipo escandinavo una última vía de acceso al repechaje clasificatorio al Mundial.

