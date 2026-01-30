Con tropiezos de Flamengo y Palmeiras, Botafogo arrolla 4-0 al Cruzeiro y lidera el Brasileirao

Campeón hace dos años, el Botafogo es el primer líder del Brasileirao 2026 al golear este jueves al Cruzeiro, en una jornada inicial del torneo en la que los grandes candidatos al título, Flamengo y Palmeiras, arrancaron con sendos tropiezos.

A continuación, las tres escenas que marcaron la primera jornada del Brasileirao 2026:

- Botafogo, sorprendente líder -

Viviendo una delicada situación económica y con muchas dudas de hasta dónde podrá llegar este año, el Botafogo es el sorprendente primer líder del Brasileirao al vapulear 4-0 al Cruzeiro, con un gran segundo tiempo en el que anotó los cuatro goles.

El propietario del Botafogo, el estadounidense John Textor, presente en el estadio, sufrió las protestas de la afición del equipo carioca, con pancartas y gritos contra su gestión.

Inhabilitado por la FIFA para hacer nuevos fichajes, Textor prometió pagar las deudas y dijo a la televisión del club que tiene inversores preparados para inyectar US$50 millones en el Fogao.

En el campo de juego, dos goles de Danilo, otro de Matheus Martins y otro de Artur le dieron la primera victoria al Botafogo ante un Cruzeiro que acusó la lesión de Gerson, la contratación más cara de su historia, en la primera mitad.

"El grupo cambió, pero la unión, el compromiso de cada uno continuó. Creo que este año le daremos la vuelta en relación al año pasado. No prometemos nada, pero en el día a día, partido a partido, lo mostraremos", declaró el volante Danilo.

- Cae el campeón -

Sin duda alguna, la mayor sorpresa en la primera jornada del torneo fue la derrota del actual campeón, el Flamengo, que cayó 2-1 en su visita al Sao Paulo pese a adelantarse en el marcador.

Cierto es que fue apenas el tercer partido este año con el primer equipo en campo, ya que el club optó por jugar las primeras jornadas del Campeonato Carioca con su Sub-20, pero fue la segunda derrota seguida del Fla (perdió el domingo 2-1 el derbi contra el Fluminense en el torneo regional), algo que no sucedió en todo 2025.

"Hay algunos jugadores que están ya están en su mejor forma, al 100%, pero otros todavía no, que vienen de lesiones o no entrenaron. Esto es normal, sucede a lo largo de la temporada, unos jugadores están mejor que otros", dijo el técnico Filipe Luís tras el duelo.

Con poco tiempo para recuperarse, el Fla buscará este domingo su primer título de 2026, la Supercopa de Brasil, en la que enfrentará al Corinthians en un duelo entre los dos equipos más populares del país.

"Creo que llegaremos a la final de la Supercopa mejor de los que estamos ahora, porque los jugadores ya tienen esta carga de juegos y minutos. Espero que estemos en nuestra mejor versión", afirmó el entrenador.

- Palmeiras salva un punto -

Tampoco pudo ganar el Palmeiras, que empató 2-2 en su visita al Atlético Mineiro, dejando nuevamente dudas tras el mal final de temporada en 2025.

La buena noticia para el Verdao fue que su letal pareja de ataque, formada por el argentino Flaco López y Vitor Roque, empezó bien el torneo, al anotar un tanto cada uno.

"Primer partido del campeonato, donde en mi opinión fuimos más peligrosos. La verdad es que nuestro adversario también tiene méritos, con buenos jugadores. Cuando no se puede ganar, no se pierde. Para quien quiere ver goles, fue un partido animado", destacó el entrenador de Palmeiras, el portugués Abel Ferreira.