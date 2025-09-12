Con un apoyo abrumador, la ONU insta a Israel a comprometerse con un Estado palestino

NACIONES UNIDAS (AP) — La Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente el viernes en apoyo de una solución de dos estados al conflicto entre Israel y los palestinos, y a favor de exhortar a Tel Aviv a comprometerse con un estado palestino, algo a lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu se opone vehementemente.

El organismo mundial, compuesto por 193 miembros, aprobó una resolución no vinculante que respalda la “Declaración de Nueva York”, que establece un plan por fases para poner fin al conflicto de casi 80 años. La votación fue de 142-10 con 12 abstenciones.

Horas antes de la votación, Netanyahu dijo: “No habrá un estado palestino”. Habló en la firma de un acuerdo para expandir los asentamientos que dividirán Cisjordania, que los palestinos insisten debe ser parte de su estado, diciendo: “Este lugar nos pertenece”.

La resolución fue propuesta por Francia y Arabia Saudí, quienes copresidieron una conferencia de alto nivel sobre la implementación de una solución de dos estados a finales de julio, donde se aprobó la declaración.

Se espera que la guerra de casi dos años en Gaza y el conflicto entre Israel y los palestinos sean el tema principal de la agenda de los líderes mundiales en su reunión anual de la Asamblea General, que comienza el 22 de septiembre. Los palestinos esperan que al menos 10 países más reconozcan el estado de Palestina, sumándose a los más de 145 países que ya lo hacen.

Riyad Mansour, el embajador palestino ante la ONU, dijo que el apoyo a la resolución refleja “el anhelo de casi toda la comunidad internacional de abrir la puerta a la opción de la paz”.

Sin nombrar a Israel, dijo: “Invitamos a una parte que todavía impulsa la opción de la guerra y la destrucción, e intenta eliminar al pueblo palestino y robar su tierra, a escuchar el sonido de la razón —el sonido de la lógica de tratar este asunto pacíficamente, y al mensaje abrumador que ha resonado hoy en esta Asamblea General”.

Pero el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, desestimó la resolución calificándola como “teatro” y diciendo que el único beneficiario es Hamás.

“Esta declaración unilateral no será recordada como un paso hacia la paz, sino solo como otro gesto vacío que debilita la credibilidad de esta asamblea”, dijo.

Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel, reiteró su oposición a la Declaración de Nueva York y a la resolución de la Asamblea General que respalda la implementación de la solución de dos estados.

La resolución “es otro truco publicitario equivocado y mal sincronizado que socava los esfuerzos diplomáticos serios para poner fin al conflicto”, dijo Morgan Ortagas, consejera de la Misión de Estados Unidos. “No se equivoquen, esta resolución es un regalo para Hamás”.

En la declaración se condenan “los ataques cometidos por Hamás contra civiles” en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, una crítica poco común de las naciones árabes al grupo armado.

Los combatientes liderados por Hamás mataron a unas 1200 personas, principalmente civiles israelíes, y tomaron a unas 250 como rehenes. De ellos, 48 aún están retenidos, y se cree que unos 20 siguen con vida.

También se condenan los ataques de Israel a civiles y a la infraestructura civil en Gaza, así como su “asedio y hambre, que han producido una catástrofe humanitaria y una crisis de protección devastadoras”. La ofensiva de Israel contra Hamás ha provocado la muerte de más de 64.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes.

En la declaración se prevé que la Autoridad Palestina gobierne y controle todo el territorio palestino, y que se establezca inmediatamente un comité administrativo transitorio bajo su paraguas después de un alto el fuego en Gaza.

“En el contexto de poner fin a la guerra en Gaza, Hamás debe terminar su gobierno en Gaza y entregar sus armas a la Autoridad Palestina”, se lee en la declaración.

También se apoya el despliegue de “una misión temporal internacional de estabilización” que operaría bajo los auspicios de la ONU para proteger a los civiles palestinos, apoyar la transferencia de seguridad a la Autoridad Palestina y dar garantías de seguridad para Palestina e Israel, “incluida la vigilancia del alto el fuego y de un futuro acuerdo de paz”.

En la declaración se insta a los países a reconocer el estado de Palestina, calificando a este hecho como “un componente esencial e indispensable para lograr la solución de dos estados”. Sin nombrar a Israel, pero refiriéndose claramente a él, el documento dice que “las acciones unilaterales ilegales plantean una amenaza existencial para la realización del estado independiente de Palestina”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.