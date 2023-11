SANTIAGO (AP) — Pese a contar con un hombre de más durante casi una hora, Chile no logró vencer la resistencia de la defensa paraguaya y empató sin goles el jueves como local en las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2026, lo que sentenció la salida del entrenador Eduardo Berizzo.

Una hora después del encuentro, el argentino Berizzo anunció que dejaba las riendas de Chile y agradeció tanto al equipo como a los aficionados.

“He hablado recién con el presidente de la federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo, los resultados no han sido los esperados y es digno de reconocer que cuando la cosa no funciona hay que reconocerlo”, anunció Berizzo en una esperada rueda de prensa que no tuvo más comentarios ni preguntas.

A la salida del estadio, el capitán chileno Gary Medel responsabilizó a la prensa por la renuncia del técnico.

No lo dejaron trabajar tranquilo y por eso se cansó (…) ustedes no respetan los procesos”, reprochó.

A los 41 minutos y a instancias del VAR a cargo de su compatriota Silvio Trucco, el árbitro argentino Fernando Rapallini expulsó al lateral paraguayo Robert Rojas por un planchazo a Gabriel Suazo.

Desde ese momento, Paraguay claudicó en sus intenciones de ganar el partido en el estadio Monumental de Santiago.

Sin embargo, Chile no supo aprovechar esa ventaja ni siquiera con los arrestos de calidad de su figura Alexis Sánchez, la habitual explosión de Ben Breretón —que brindó un partido regular— y la potencia de Damián Pizarro, una de las apariciones rutilantes de Chile, que viene de ser campeón en los Juegos Panamericanos disputados en esta ciudad.

“Tuvimos recursos necesarios para que tuvieran poco tiempo y espacio. Con uno menos lo hicimos bien, el desgaste que hicieron nuestros futbolistas fue muy grande”, señaló el entrenador de Paraguay, el también argentino Daniel Garnero. “Si bien tuvieron la posesión, en ningún momento fuimos sobrepasados, no tuvieron situaciones claras y nos quedamos con la bronca de no haber podido tener más claridad”.

Chile permanece en la octava posición de las eliminatorias, una por debajo del sitio que permite disputar un repechaje continental. Paraguay, también con cinco puntos, queda en esa posición de repesca.

El estadio Monumental del Colo Colo no estuvo completo, con menos de 30.000 localidades vendidas de una capacidad de 40.000, aparente evidencia del desapego del público con el equipo de Berizzo.

“Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo, porque han comprometido su trabajo con la selección”, comentó Berizzo. “Agradecerle fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido con este proceso. Desearle la mayor de las suertes, las chances de clasificar existen están intactas y ojalá que el clima ayude, se descomprima, para que Chile clasifique a un nuevo Mundial”.

El entrenador acaba su gestión con tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

En el primer tiempo sólo hubo una aproximación por bando, con un avance atrevido de Paulo Díaz, que terminó con un centro de Dávila a la cabeza de Brereton, quien impactó apenas desviado.

Dos minutos más tarde, Diego Gómez bajó una pelota con calidad para recibir una falta de Guillermo Maripán que Matías Rojas cobró para quemarle los guantes a Brayan Cortés. Gabriel Avalos perdió el gol de Paraguay en el rebote.

El segundo tiempo fue casi un monólogo de Chile, que así y todo no logró completar ninguna situación de claridad contra el arco de Carlos Coronel.

A los 87 se fue expulsado Víctor Méndez por otro planchazo, lo que equilibró las cosas.

Es el primer empate entre ambos equipos por eliminatorias sudamericanas desde el formato todos contra todos, que comenzó en 1998. El historial sigue teniendo siete victorias por lado.

La Roja visitará a Ecuador en Quito el martes, en lo que será la última fecha de eliminatorias sudamericanas este año. Paraguay, en tanto, será anfitrión de Colombia, que en esta misma noche noche derrotó a Brasil 2 a 1 en Barranquilla.