Con un Mbappé encendido, Real Madrid visita al Atlético en un caliente derbi capitalino

BARCELONA (AP) — Apenas seis semanas después del inicio de La Liga y el Atlético de Madrid ya enfrenta lo que parece ser un derbi de vital importancia cuando reciba al Real Madrid el sábado.

A pesar de gastar a manos llenas este verano, el Atlético ha tenido su peor comienzo —dos victorias en seis partidos— desde que el técnico Diego Simeone asumió el cargo hace más de una década.

Los colchoneros se enfrentan a su máximo rival muy rezagados en la clasificación. El Real Madrid lidera la liga con el ideal de 18 puntos y el Atlético marcha octavo, nueve puntos detrás.

Enfrentamientos clave

El Madrid es el único equipo que ha ganado las seis jornadas, una racha propulsada por el prolífico Kylian Mbappé. El delantero francés suma siete goles, tres más que el siguiente mejor anotador, y solo ha fallado en encontrar la red en un partido. Estampó un doblete en la victoria 4-1 a domicilio sobre Levante el martes.

Será el primer derbi capitalino para Xabi Alonso como entrenador del Madrid, después de haber jugado para el club entre 2009 y 2014.

“Estamos en fase de construcción. Llevamos 51 días y queda mucho por recorrer”, dijo Alonso tras el triunfo ante Levante. “Estamos construyendo una base sólida. En el equipo muchos se sienten conectados e importantes. Pero hay cosas que mejorar”.

“Sólo es el inicio y queremos seguir compitiendo bien”, añadió.

La mala forma del Atlético llega después de un verano ajetreado en el que compró a jugadores como el atacante argentino Thiago Almada, volante creativo Álex Baena, el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso y los defensores David Hancko y Matteo Ruggeri. Las lesiones de Almada, Baena y Cardoso, entre otros, no han ayudado a Simeone.

El Barcelona, ocupante del segundo lugar, recibe a la Real Sociedad el domingo, un día después de que el tercero Villarreal enfrente en casa al Athletic Bilbao. El Espanyol, cuarto en la tabla, visita el viernes a su rival catalán Girona, que no ha ganado y está hundido en el fondo de la tabla.

Jugadores a seguir

La suerte del Atlético puede depender del delantero argentino Julián Álvarez, quien viene de facturar un triplete en la victoria 3-2 sobre el Rayo Vallecano el miércoles. Fue el primer triplete de la “Araña” desde que llegó a Europa con el Manchester City en 2022.

“Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, que esté muchos años acá en el Atleti”, destacó Simeone tras el encuentro contra el Rayo. “Él nos tiene que ayudar, y nosotros a él, para que sea todavía mejor de lo que ya es.

Cada vez que marca la diferencia nos ayuda muchísimo.

Vinícius Júnior, del Madrid, estará en el centro de atención tanto por las reacciones de los aficionados del Atlético, algunos de los cuales lo han sometido a algunos de los peores abusos raciales que ha experimentado, como por la especulación sobre su futuro a largo plazo con el club.

Una vez titular fijo con el ex técnico Carlo Ancelotti, Vinícius ha visto reducido su tiempo de juego por Alonso. Esto ocurre en medio de informes de los medios de que sus negociaciones con el Madrid sobre la renovación de su contrato, que expira en junio de 2027, se han estancado.

El Atlético también recuperará al delantero Alexander Sorloth después de su suspensión de un partido.

Fuera de acción

El Madrid no contará con tres zagueros, todos lesionados: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger y Ferland Mendy.

Por su parte, el Atlético probablemente no contará con Almada y el defensor uruguayo José María Giménez debido a lesiones. Cardoso se ha perdido tres partidos por un problema en el tobillo.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes