Con un ojo en la enfermería, el PSG pone en juego el liderato en Lyon

Debilitado por una plaga de lesiones desde el inicio de la temporada y tras sufrir el martes contra el Bayern Múnich la primera derrota en Champions (1-2), el París SG pondrá en juego el liderato de la Ligue 1 el domingo en una complicada salida a Lyon (6º).

Consecuencia de la larga y exigente temporada pasada, el técnico del PSG Luis Enrique está este curso casi tan pendiente de la enfermería como del césped.

Los últimos en caer, el martes contra el Bayern; Ousmane Démbelé, Achraf Hakimi y Nuno Mendes. Los tres estarán de baja "varias semanas", anunció el PSG el miércoles.

El último Balón de Oro sufrió otra lesión muscular esta temporada, mientras que el lateral marroquí fue víctima de una escalofriante entrada del colombiano Luis Díaz que le puede tener alejado de las canchas varios meses.

El lateral izquierdo portugués, por su parte, sufrió ante el campeón germano una "entorsis en el tobillo izquierdo".

"No recuerdo ningún partido esta temporada con todo el equipo disponible. Es una temporada diferente, hay que saber gestionarlo, pero ninguna excusa, nuestro deber es hacerlo lo mejor posible", declaró el técnico español tras el partido del martes.

Luis Enrique no se mostró especialmente preocupado: "Sé que vamos a superar todo esto. Ya hemos hecho buenos partidos en este inicio de temporada pese a los problemas que hemos tenido".

Sí reconoció, en cambio, que parte de lo que ocurre es responsabilidad suya: "Cuando recuperas lesionados, no están en forma, no al 100%. Es algo que tengo que gestionar mejor".

Por la enfermería han pasado también esta temporada jugadores clave como el capitán Marquinhos, Joao Neves, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Desiré Doué, que era el único indisponible el martes, antes de las lesiones de Démbelé y Hakimi.

Sin recambio para Hakimi

El problema con la baja del marroquí es que, a diferencia de las otras posiciones, es el único lateral derecho de la plantilla, por lo que Luis Enrique deberá improvisar una solución, empezando este domingo en Lyon.

El equipo lionés se está mostrando esta temporada especialmente sólido en su feudo, con seis victorias y una sola derrota (1-2 frente a Toulouse) contando todas las competiciones.

El PSG, por su parte, ha dado muestras de debilidad, especialmente alejado del Parque de los Príncipes, con una derrota en Marsella (1-0) y empates en Lille y Lorient.

Una derrota en Lyon podría costar el liderato al PSG, acechado por Marsella y Lens (ambos con 22 puntos, a dos de los parisinos).

Mientras el Marsella tiene a priori un partido asequible, frente al Brest (13º) en el Velódromo, Lens visitará al Mónaco, uno de los equipos empatados con 20 unidades que persiguen el trío cabecero, junto al Lille y al propio Lyon.

Lille, por su parte, visitará al Estrasburgo, que tras el recital que dio en el Parque de los Príncipes (3-3 contra el PSG), solo ha sumado tres puntos de nueve posibles.

Los alsacianos pueden contar con el acierto de su goleador argentino Joaquín Panichelli, máximo anotador de la Ligue 1 con 9 dianas.

Programa de la 12ª jornada de la Ligue 1 y tabla de clasificación:

- Viernes:

(19h45 GMT) Paris FC - Rennes

- Sábado:

(16h00 GMT) Marsella - Brest

(18h00 GMT) Le Havre - Nantes

(20h05 GMT) Mónaco - Lens

- Domingo:

(14h00 GMT) Lorient - Toulouse

(16h15 GMT) Estrasburgo - Lille

Angers - Auxerre

Metz - Niza

(19h45 GMT) Lyon - París SG

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12

2. Marsella 22 11 7 1 3 25 11 14

3. Lens 22 11 7 1 3 17 10 7

4. Lille 20 11 6 2 3 23 13 10

5. Mónaco 20 11 6 2 3 23 17 6

6. Lyon 20 11 6 2 3 16 12 4

7. Estrasburgo 19 11 6 1 4 22 16 6

8. Niza 17 11 5 2 4 16 16 0

9. Toulouse 15 11 4 3 4 17 15 2

10. Rennes 15 11 3 6 2 18 17 1

11. Paris FC 14 11 4 2 5 18 20 -2

12. Le Havre 13 11 3 4 4 12 16 -4

13. Brest 10 11 2 4 5 14 18 -4

14. Angers 10 11 2 4 5 8 15 -7

15. Nantes 9 11 2 3 6 10 17 -7

16. Lorient 9 11 2 3 6 13 25 -12

17. Metz 8 11 2 2 7 10 26 -16

18. Auxerre 7 11 2 1 8 7 17 -10

bds/mcd/pm