Con un ojo en Tokio, Duplantis y Lyles encabezan cartel en finales de Liga de Diamante

El plusmarquista mundial de salto con garrocha, Armand Duplantis, aspira a conquistar un quinto título consecutivo en la Liga de Diamante, el miércoles en Zúrich, la ciudad suiza que albergará las finales de la prestigiosa competición a solo dos semanas de los Mundiales en Tokio.

“Tengo que estar concentrado, no puedo aflojar”, afirmó el sueco, nacido en Estados Unidos, que viene de lograr un 13º récord del mundo a comienzos de mes en Budapest (Hungría), elevando el listón a 6,29 metros.

Mondo estimó este martes que no puede permitirse la menor relajación si quiere conservar su estatus de rival invencible, a la vez que admitió que la progresión del griego Emmanouil Karalis (6,08 m) le sirve como motivación.

Amenaza Karalis

El astro sueco, de 25 años, conserva un confortable colchón ante sus rivales, pero por vez primera desde 2014 otro saltador diferente a él ha superado los 6,08 m.

Aunque a la sombra de Duplantis, Karalis, también de 25 años, está firmando una temporada espectacular.

Desde el inicio de año, el medallista de bronce olímpico ha terminado en diez concursos con más de seis metros, y es el cuarto hombre que ha saltado más alto de la historia -detrás de Duplantis, Renaud Lavilleine y Serguéi Bubka- gracias a sus 6,08 m en los campeonatos de Grecia.

Preguntado si podrá superar pronto la barrera de los 6,30 metros, Duplantis respondió sin cerrar la puerta a ese reto: “Sería increíble hacerlo aquí (en Zúrich), y probablemente más increíble hacerlo en Tokio”.

La Sechseläutenplatz de Zúrich, enfrente del icónico Palacio de la Ópera, será escenario de la competición en seis disciplinas que cerrarán la temporada de la Liga de Diamante: salto con garrocha masculina y femenina, salto de longitud masculino, salto de altura femenino, y lanzamiento de peso de hombres y mujeres.

En salto de altura femenino se verá otro capítulo de la rivalidad entre la vigente campeona olímpica, la ucraniana Yaroslava Mahuchikh, y la australiana Nicola Olyslagers.

“Empecé mi temporada muy bien.

“Lo principal ahora es ponerme en forma para Tokio”, indicó la ucraniana, con la mente puesta en los Mundiales en la capital japonesa del 13 al 21 de septiembre, donde tratará de revalidar título mundial.

Duelo Lyles-Tebogo

Los otros 26 campeones de la Liga de Diamante recibirán su corona el jueves en el estadio Letzigrund.

Entre las estrellas globales presentes se encontrarán los campeones olímpicos de 100 m y 200 m, Noah Lyles y Letsile Tebogo.

El cara a cara tendrá lugar en los 200 m, con el botsuano Tebogo buscando su primer título en la Liga de Diamante.

La mayoría de los atletas se clasificaron a las finales de la competición merced a los puntos sumados en las 14 reuniones previas, mientras que unos pocos competirán como invitados.

El que no estará es el noruego Jakob Ingebrigtsen, estrella de los 1500 m, al que no se le hizo llegar invitación porque el reglamento estipula que debe haber competido en al menos una reunión de la Liga de Diamante durante la temporada al aire libre.