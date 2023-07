Con Vingegaard "dejamos momentos explosivos en cada etapa", declara Pogacar

Junto a Jonas Vingegaard "dejamos momentos explosivos en cada etapa", destacó el lunes en videoconferencia de prensa Tadej Pogacar, que está disfrutando del Tour de Francia y se siente preparado para reconquistar su corona, lograda el año pasado por su rival danés.

PREGUNTA: ¿Piensas haber dado la vuelta a la dinámica en este Tour contra Vingegaard?

RESPUESTA: "Va en la buena dirección. No sé como será para Jonas, pero yo me siento mejor cada día que pasa. Estoy impaciente por regresar a la carrera mañana. La última semana debería ser mejor que la primera. Puede que no sea el caso, pero no lo pienso. ¿Jonas ha dicho que los Alpes le benefician? Lo veremos. A mí también me gustan las etapas alpinas. He reconocido algunas, he corrido otras ya en competición. Año tras año, progreso en los ascensos largos, sufro menos por el calor. Me siento preparado".

P: ¿Estás sorprendido por tu nivel tras la lesión en la muñeca?

R: Realmente no. Estuve más sorprendido por perder tiempo en Marie Blanque. Sabía que estaba bien llegando al Tour. Es mi cuarta participación. He aprendido mucho, también sobre la manera de correr. Está bien lanzarse en solitario durante 50 kilómetros pero, en carreras de tres semanas, hace falta saber administrarse, correr con la cabeza. No puedes permitir quemarte un día y perder todo al día siguiente. Probablemente me estoy volviendo viejo. Mi vida con el maillot blanco (de mejor joven) llega a su fin (risas)".

P: ¿Cómo calificarías tu rivalidad con Vingegaard?

R: "Es una bonita rivalidad. El año pasado asistimos a uno de los mejores Tours de Francia de la historia. Y ahora, ya han pasado muchas cosas en solamente una semana. Dejamos momentos explosivos, uno tras otro en cada etapa. Es una bonita competición entre nosotros. Sé que Jumbo-Visma (formación de Vingegaard) hará todo para que me venga abajo, como el año pasado en Granon. Pero estoy preparado para responder a todas las tácticas que puedan utilizar".

