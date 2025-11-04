Con Yamal entre algodones, Barcelona necesita impulso en la Champions

El Barcelona, que sigue sin recuperar las sensaciones de la pasada temporada, debido al bajo estado de forma de su estrella Lamine Yamal, que arrastra unas molestias en el pubis, espera afianzarse entre los ocho primeros de la Champions en su visita a Brujas el miércoles.

El atacante español cayó lesionado en el parón internacional de septiembre y, desde entonces, deambula por el césped a medio gas, en un quiero y no puedo.

Mira al frente para regatear, pero acaba pasando hacia atrás, o centra de manera imprecisa y sin fuerza. Empieza con garra y, luego, termina los duelos sin brillo.

Jugar sin estar al 100%

En los medios españoles, los especialistas en medicina deportiva explican que una lesión en el pubis aparece y desaparece, deja entrenar pero al mismo tiempo no permite al que la sufre jugar al 100%.

Pese a todo, la titularidad de Yamal ante el conjunto belga está asegurada, sobre todo por las numerosas bajas que tiene el Barça y porque el equipo necesita los tres puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla, tras haber perdido ya un partido, contra el PSG en la segunda jornada.

En esta ocasión, el astro culé gozará de la compañía de los recuperados Robert Lewandowski y Dani Olmo, aunque no del brasileño Rapnhinha.

Hansi Flick tampoco podrá contar con su organizador de juego, Pedri González, también lesionado y que será sustituido por Marc Casadó para completar la medular con el neerlandés Frenkie De Jong y con un Fermín López en gran forma.

Pero donde más problemas está teniendo el Barcelona se encuentra en la zaga. La marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudita se nota más de lo que hubiera podido adivinarse.

Problemas en la zaga

El joven Pau Cubarsí parece otro sin el vasco a su lado, teniendo que compartir el eje de la zaga con Eric García, que por ahora se ha impuesto al uruguayo Ronald Araújo.

Tampoco los laterales Jules Koundé y Alejandro Balde están a su máximo nivel.

El escaso rendimiento de la defensa se refleja en los goles encajados: 13 tantos en 11 partidos de LaLiga y 4 en 3 encuentros en Champions. Además, lleva ocho duelos consecutivos en los que su rival ha marcado.

Por el momento, el único que se salva es Eric García: "Ha dado un paso adelante fantástico, se lo he dicho. Cuando hemos marcado el tercero le he pedido que sea más positivo. Está muy concentrado, lo quiere hacer todo bien, pero también necesitamos momentos positivos. Estoy contento por él y por el equipo", destacó Flick tras la última victoria contra el Elche.

El Brujas, por su parte, tiene tres puntos, los sumados contra el Mónaco (4-0) en su estadio Jan Breydel, pequeño (30.000 espectadores), pero con un ambiente muy caliente en las noches de Champions.

Tras perder en sus visitas a Múnich (4-0) y Atalanta (2-1), los belgas saben que sus posibilidades de supervivencia en el torneo pasan por ser fuertes en su estadio.

